Es sind nur etwa 100 Tage vergangen, seit die Girlgroup AtHeart debütiert hat. Aber schon waren die Sängerinnen am 21. November in der Show „Good day New York“ bei FOX5 zu sehen. Dort haben sie auch die englische Version des Liedes „Plot Twist“ von ihrer ersten EP vorgetragen.

Es ist für die Gruppe die erste Teilnahme an einer US-amerikanischen TV-Show und zugleich die erste K-Pop-Girlgroup, die in kürzester Zeit in einer ausländischen Sendung aufgetreten ist. Mit diesem Auftritt bei FOX5 haben AtHeart ihre Aktivitäten im Ausland richtig in Angriff genommen. Sie führten Interviews mit renommierten Sendungen und Magazinen und machten sich und ihre Musik bekannter.

AtHeart gelten als K-Pop-Gruppe, auf die man 2025 aufmerksam werden sollte. Dieser Meinung waren viele ausländische Medien.

Das Lied “Plot Twist” wurde inzwischen bei YouTube über 18 Millionen Mal gesehen.