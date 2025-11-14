Folge 35: „Parasite“ und die wachsende globale Anerkennung koreanischer Filme

„Parasite“ – ein weltweit anerkanntes koreanisches Meisterwerk Im Juni 2025 wählte die New York Times Bong Joon-hos Film Parasite auf Platz 1 der Liste „Die 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts“. Parasite ist eine schwarze Komödie bzw. ein Thriller, der die Lage verschiedener sozialer Schichten und die Ereignisse schildert, die sich abspielen, als die arme Familie um Ki-tae nach und nach als Nachhilfelehrer, Chauffeur und Haushälterin im Haushalt eines reichen Geschäftsmanns Arbeit findet. Der Film gilt als Beispiel für eine gelungene Verbindung von Lokalem und Globalem, da er vor dem Hintergrund der koreanischen Gesellschaft das weltweite Thema der wirtschaftlichen Polarisierung behandelt.





Film „Parasite“, Regisseur Bong Joon-ho nach dem Gewinn der Oscars

ⓒ KBS

Gewinn des Oscars für den besten Film Parasite gewann rund 300 Preise im In- und Ausland, beginnend mit der Goldenen Palme bei den 72. Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2019 sowie Auszeichnungen bei Filmfestivals in Sydney und Macao, gefolgt von Preisen bei den 77. Golden Globe Awards und bei der Oscarverleihung 2020. Parasite war der erste nicht-englischsprachige Film, der vier Oscars gewann – Bester Film, Beste Regie, Bester internationaler Spielfilm und Bestes Originaldrehbuch. Der preisgekrönte Film erlangte sowohl für seine künstlerische Qualität als auch für seinen kommerziellen Erfolg weltweite Anerkennung.





Die Darsteller von Parasite bei den Filmfestspielen von Cannes,

Regisseur Bong Joon-ho

ⓒ KBS

Wachstum und Globalisierung des koreanischen Films Koreanische Filme wurden ab Ende der 1950er Jahre auf internationalen Festivals gezeigt. In den 1960er bis 1980er Jahren standen Filme mit gesellschaftlichen Botschaften im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit. In den 1990er Jahren entwickelte sich die koreanische Filmindustrie in Qualität und Umfang weiter – unter anderem durch den Erfolg des Blockbusters Shiri. Gleichzeitig wurden Regisseure wie Hong Sang-soo, Lee Chang-dong und Park Chan-wook für ihre einzigartige Handschrift auf internationalen Festivals gewürdigt. Der Gewinn internationaler Filmpreise bedeutete, dass die weltweite Öffentlichkeit die Wettbewerbsfähigkeit und den Einfluss koreanischer Inhalte anerkannte.





International ausgezeichnete koreanische Filme Obere Reihe: Kang Dae-jin: The Coachman (1961) – Silberner Bär der Berlinale Shin Sang-ok: To the Last Day (1960) – Sonderpreis der Berlinale Lee Doo-yong: The Hut (1981) – Sonderpreis der Filmfestspiele von Venedig Lee Jang-ho: Declaration of Fools (1984) – Sonderpreis der Berlinale Bae Yong-kyun: Why Has Bodhi-Dharma Left for the East? (1989) – Bester Film, Beste Regie, Beste Kamera beim Filmfestival Locarno

Untere Reihe: Kang Je-kyu: Shiri (1999) Im Kwon-taek: Chihwaseon (2002) – Beste Regie in Cannes Park Chan-wook: Old Boy (2003) – Großer Preis der Jury in Cannes Hong Sang-soo: The Woman Who Ran (2020) – Beste Regie bei der Berlinale Park Chan-wook: Decision to Leave (2022) – Beste Regie in Cannes

Die globale Wirkungskraft koreanischer Filme nach Parasite Seit Parasite erzielen koreanische Filme regelmäßig große Erfolge bei internationalen Filmfestivals wie Cannes und der Oscarverleihung. Schauspielerin Youn Yuh-jung gewann für ihre Rolle in Minari den Oscar als beste Nebendarstellerin. Park Chan-wook und Song Kang-ho wurden bei den Filmfestspielen von Cannes mit dem Preis für die beste Regie bzw. den besten Schauspieler ausgezeichnet. Diese Beispiele zeigen, dass koreanische Filme inzwischen wichtige Impulse für globale Kulturtrends setzen.

