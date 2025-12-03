BABYMONSTER erzielt höchste Abrufzahlen beim „2025 MAMA Awards“

ⓒ YG Entertainment

BABYMONSTER sorgt weiterhin für große Aufmerksamkeit. Zwei Bühnenauftritte der Gruppe bei den „2025 MAMA Awards“ erreichten auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Mnet die höchsten Aufrufzahlen des Events.





Laut YG Entertainment kamen die Auftritte „What It Sounds Like + Golden“ auf runde 6,88 Millionen Aufrufe und die Performance „WE GO UP + DRIP“ auf etwa 5,67 Millionen Aufrufe. Zusammen überschreiten beide Videos 12,55 Millionen Aufrufe und belegen Platz eins und zwei aller veröfffentlichten Bühnenclips der Preisverleihung.





Besonders der Auftritt zu „Golden“, gesungen von Pharita, Ahyeon und Rora, sorgte für große Resonanz. Der Song gilt aufgrund seiner hohen Tonlage als äußerst anspruchsvoll, wurde jedoch in der Originaltonart live gesungen. Die Gruppe überzeugte mit stabiler Stimmleistung und erhielt positives Feedback für die Umsetzung.





Auch das Styling sorgte für viel Aufmerksamkeit. Kostüme, Haare und Make-up wurden eng am Konzept ausgerichtet und verstärkten die Bühnenpräsenz. Online findet man zahlreiche Videos mit positiven Reaktionen und kreative Fanbeiträge zu diesem Auftritt.





Die Leistungen von BABYMONSTER finden breite Anerkennung und zeigen die wachsende Präsenz der Gruppe im internationalen Musikmarkt.