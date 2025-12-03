IVE feiern viertes Debütjubiläum mit Sonder-Livestream

ⓒ STARSHIP Entertainment

IVE haben am 1. Dezember ihren vierten Jahrestag seit dem Debüt mit einem Sonder-Livestream mit dem Titel „IVE DEBUT 4TH ANNIVERSARY“ gefeiert. Zu Beginn begrüßte die Gruppe ihre Fans und blies gemeinsam Kerzen auf einer Torte aus. IVE bedankte sich für die kontinuierliche Unterstützung der Fans und betonte die Bedeutung dieses Jubiläums.





Das Programm umfasste mehrere Spiele und Gesprächsformate. Die Mitglieder nahmen an Aktivitäten rund um die Zahl vier teil und teilten persönliche Erinnerungen sowie Eindrücke aus dem vergangenen Jahr.





Zum Abschluss richteten die Mitglieder persönliche Botschaften an die Fans. Sie betonten die Bedeutung gemeinsamer Zeit und wünschten Gesundheit und Glück. Nach dem Live-Event veröffentlichte der offizielle YouTube-Kanal zusätzliches Material, darunter Spiele, Gespräche und Archivaufnahmen aus der Vorbereitungsphase. Dies verstärkte die positive Resonanz der Fans.





IVE wird außerdem am 6. Dezember bei den 10th Asia Artist Awards 2025 auftreten.