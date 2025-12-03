Dynamic Duo verzeichnen erneuten Charterfolg mit „AEAO“

ⓒ AMOEBACULTURE

Das Hip-Hop-Duo Dynamic Duo erlebt mit dem Song „AEAO“ einen anhalten Erfolg. Der Song wurde bereits 2014 veröffentlicht und kehrt seit 2023 regelmäßig in die Charts zurück. Auslöser waren virale Challenges auf Kurzvideo-Plattformen, die die Aufmerksamkeit erneut verstärkten.





Zahlreiche K-Pop-Künstler beteiligten sich an den Challenges, darunter Mitglieder von ENHYPEN, NCT Dream, ZEROBASEONE, LE SSERAFIM, TREASURE, RIIZE und EXO. Bis zum 1. Dezember überstiegen die kombinierten Aufrufe der Challenge-Clips auf Reels, TikTok und YouTube Shorts 130 Millionen. Die eingängige Melodie sorgt dafür, dass der Song erneut viel Aufmerksamkeit erhält und sich schnell verbreitet.





„AEAO“ stieg zuletzt erneut in globale Musikrankings bei Shazam, Apple Music, iTunes und TikTok ein. Das Lied erreichte über 110 Millionen Streams auf Spotify und ist Teil des Soundtracks des Videospiels „NBA 2k26“. Darüber hinaus erlebt auch der Song „SsSs“, der ursprünglich 224 die Charts anführte, eine erneute Nachfrage in der Wintersaison und schafft es wieder in verschiedene Ranglisten.





Dynamic Duo gelten als feste Größe im koreanischen Hip-Hop und zeigen mit den jüngsten Erfolgen ihre anhaltende Präsenz im Musikmarkt.