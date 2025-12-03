ALLDAY PROJECT kündigt erste EP an

ⓒ THE BLACK LABEL

Die Gruppe ALLDAY PROJECT hat am 8. Dezember ihre erste EP veröffentlicht. Auf den offiziellen Social Media-Kanälen präsentierte das Label The Black Label ein Bild als Vorgeschmack auf die kommende Veröffentlichung. Die fünf Mitglieder zeigen sich darin in Khaki- und Brauntönen und ziehen durch intensive Blicke und klare Posen die Aufmerksamkeit auf sich.





ALLDAY PROJECT zeigte bereits zum Debüt mit den Songs „FAMOUS“ und „WICKED“ eine starke Präsenz. Beim 2025 MAMA Awards wurde die Gruppe erstmals eingeladen und erhielt direkt eine Auszeichnung. Dies stärkte den Eindruck einer erfolgreichen Newcomer-Gruppe.





Die neue EP enthält insgesamt sechs Lieder. Dazu gehören der vorab veröffentlichte Song „ONE MORE TIME“, der kurz nach Veröffentlichung Platz zwei der Melon TOP100 Charts erreichte, während das Musikvideo auf Platz eins der YouTube Worldwide Trending Liste stieg.





Die Veröffentlichung erfolgt am 8. Dezember um 18 Uhr über alle gängigen Musikplattformen.