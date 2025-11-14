Am 11. und 12. November gab es in Nordkorea eine internationale akademische Konferenz mit Teilnehmern von Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern. Nach seiner diplomatischen Annäherung an Länder wie Russland und China engagiert Nordkorea sich nun aktiv im wissenschaftlichen Austausch. Gastgeber dieser Veranstaltung war die Technische Universität Kim Chaek. Was genau ist diese Universität, die eine so herausragende Rolle im wissenschaftlichen und technologischen Austausch einnimmt?





Heute werfen wir einen genaueren Blick auf Nordkoreas Technische Universität Kim Chaek mit Choi Hyun-kyoo, einem leitenden Forscher am Koreanischen Institut für Wissenschafts- und Technologieinformation (Korea Institute of Science and Technology Information).





Am 13. November fand die Hochschulzugangsprüfung für das akademische Jahr 2026 in Südkorea statt. Die Ergebnisse werden am 5. Dezember veröffentlicht. Auch in Nordkorea finden um diese Jahreszeit die Zulassungsprüfungen für Universitäten statt.





Der erste Kontakt zur Universität in Nordkorea ist die „Vorprüfung“, ein Test, der der südkoreanischen Hochschulzugangsprüfung ähnelt. Alle Abiturienten in Nordkorea legen diese Vorprüfung ab. Wer bei dieser Prüfung gut abschneidet, erhält Zugang zu den Hauptaufnahmeprüfungen der einzelnen Hochschulen. Anders als in Südkorea können Schüler in Nordkorea sich nur an einer Institution bewerben. Viele, die bei der Vorprüfung eine hohe Punktzahl bekommen, hoffen darauf, an der renommierten Technischen Universität Kim Chaek aufgenommen zu werden.





Die Kim-Il-sung-Universität und die Technische Universität Kim Chaek sind die zwei wichtigsten Universitäten in Nordkorea. Die Technische Universität Kim Chaek ist etwa mit dem KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) oder der POSTECH (Pohang University of Science and Technology) in Südkorea vergleichbar, vielleicht sogar mit der Tsinghua-Universität in China oder dem MIT in den USA. Sie alle konzentrieren sich auf Wissenschaft und Ingenieurwesen, genau wie die Technische Universität Kim Chaek, die weithin als Nordkoreas führende Universität für Wissenschaft und Technologie bekannt ist.





Nordkoreas erste und prestigeträchtigste Universität ist die Kim-Il-sung-Universität, eine Wiege der Elitebildung. Die Technische Universität Kim Chaek hingegen gilt als zentraler Knotenpunkt für die Ausbildung wissenschaftlicher und technologischer Talente. Der Name Kim Chaek selbst ist eng mit der Wissenschaft verbunden.





Kim Chaek ist der Name einer Person. Normalerweise werden Orte oder Institutionen in Nordkorea nach Familienmitgliedern von Kim Il-sung benannt. Kim Chaek ist jedoch eine Ausnahme. Neben der Uni gibt es eine ganze Stadt namens Kim Chaek, und auch der größte Stahlproduzent in Nordkorea, der Kim Chaek Eisen- und Stahlkomplex, trägt seinen Namen.





Wer war dieser Mann? Kim Chaek war ursprünglich ein Ingenieur. Vor Koreas Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft kämpfte er an der Seite von Kim Il-sung im antijapanischen Kampf. Nach der Befreiung wurde er Industrieminister in Nordkorea. Während des Koreakriegs war er Generalstabschef und befehligte die nordkoreanischen Streitkräfte bis zu seinem Tod im Jahr 1951. Kim Il-sung hegte eine besondere Zuneigung zu ihm und verlieh der Universität daher seinen Namen.





Kim Chaek trug nach der Gründung Nordkoreas als erster Industrieminister viel zur industriellen Entwicklung des Landes bei. Nach seinem Tod während des Koreakriegs benannte Kim Il-sung das Technologische College Pjöngjang in Technologisches College Kim Chaek um, das später zu einer Universität wurde. Seitdem steht diese Institution an der Speerspitze von Nordkoreas wissenschaftlicher und technologischer Forschung.





Es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass die Technische Universität Kim Chaek gewöhnlich an vorderster Front stand, um die wissenschaftlich-technologischen Probleme Nordkoreas zu lösen. Ein Paradebeispiel ist die „Juche-Eisenproduktionsmethode“, wobei anstelle von importiertem Koks heimische Anthrazitkohle verwendet wird. Derzeit setzt Nordkorea seinen regionalen Entwicklungsplan 20x10 um. Professoren und Forscher dieser Universität sind aktiv an der technischen Unterstützung dieses Plans beteiligt. Zum Beispiel erforschen sie, wie man Reishülsen in Dünger verwandeln kann.





Ihre Beteiligung ist so umfassend, dass man sich fragen kann, wann sie Zeit für ihre eigenen Forschungen finden.





Die Technische Universität Kim Chaek liegt am Ufer des Taedong-Flusses in Pjöngjang. Etwa 13.000 Studenten studieren verschieden technische Fächer wie Informationswissenschaft, mechanische Wissenschaften oder Hüttenwesen. Ihre Kursräume, Bibliotheken und Labore sind modern ausgestattet und ermöglichen eine erstklassige praktisch-technische Ausbildung.





Die Universität ist auch führend im Computerbereich. Mehr als die Hälfte der nordkoreanischen Computerelite stammt von der Technischen Universität Kim Chaek. Dort wurden verschiedene Programme selbst entwickelt, wie etwa Software zur Fotoverarbeitung, für Fahrsimulationen durch virtuelle Realitäten und zur mehrsprachigen Dokumentenerkennung, die mit Koreanisch, Englisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch umgehen kann. Insbesondere seit der Machtübernahme von Kim Jong-un hat sich der Status der Universität beträchtlich erhöht.





Die Technische Universität Kim Chaek war bereits hoch angesehen, doch seit der Machtübernahme von Kim Jong-un kümmert sich das Regime sehr um ihre anhaltende Exzellenz. Kim lobte die Universität einmal und nannte sie die „Lokomotive“ und die „Hochschule für die Erstgeborenen“.





An der Universität kann man wählen. Kim Jong-un könnte überall wählen, doch er entschied sich bei der Wahl der Obersten Volksversammlung, seine Stimme hier abzugeben. Das zeigt seine tiefe Zuneigung für diese Hochschule.





Kim Jong-un befürwortet den eigenständigen Aufbau von Wissenschaft und Technologie für die wirtschaftliche Entwicklung und bevorzugt dafür die Technische Universität Kim Chaek, sogar gegenüber der Kim-Il-sung-Universität. So hat er bevorzugt Maßnahmen für wissenschaftliche und technologische Talente umgesetzt. Im Jahr 2013 ordnete er den Bau von besonderen Wohnungen für die Dozenten und Forscher an. Als Zeichen seiner besonderen Zuneigung zu dieser Universität inspizierte er sogar persönlich die Baustelle. Und nach seiner Rückkehr aus Vietnam im Jahr 2019 nach dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel fand Kim Jong-uns erster öffentlicher Auftritt an der Technischen Universität Kim Chaek statt.





Die Studenten, die an der Technischen Universität Kim Chaek zugelassen werden, gelten als die Begabtesten unter den Talentierten.





Wenn wir über die Technische Universität Kim Chaek sprechen, muss man wissen, dass nur die Besten der Besten eine Zulassung erhalten. Man sagt, dass die obersten 0,1 bis 0,5 Prozent der intellektuell Begabten ausgewählt werden. Besonders interessant ist, dass es an der Universität eine spezielle Klasse nur für außergewöhnlich talentierte Studenten gibt. Diese Auserwählten, die die obersten fünf Prozent unter bereits brillanten Köpfen ausmachen, sind zweifellos exzellent. Man kann verstehen, dass sie wesentlich an den Lösungen für technische Herausforderungen Nordkoreas beteiligt sind.





Die Zulassung zur Technischen Universität Kim Chaek erfordert herausragende Ergebnisse in der Vorprüfung. Darüber hinaus sind Empfehlungen vom Schulleiter, vom Volkskomitee sowie vom angeschlossenen Arbeitsplatz unerlässlich. Um Ideologie und Loyalität eines Kandidaten zu überprüfen, wird auch der Familienhintergrund rigoros durchleuchtet. Die Zulassung ist zwar extrem schwierig, doch das Abschlusszeugnis garantiert praktisch den beruflichen Erfolg. Daher haben die Studenten der Technischen Universität Kim Chaek ein hohes Maß an Stolz.





Absolventen der Technischen Universität Kim Chaek arbeiten als Nordkoreas Top-Ingenieure, Wissenschaftler, Forscher und technische Fachkräfte. Im Gegensatz zur Kim-Il-sung-Universität, die sich auf reine Forschung konzentriert, ist die Technische Universität Kim Chaek eine Hochburg der angewandten Wissenschaft. Selbst jemand aus einer eher gewöhnlichen Familie kann in hohe Positionen aufsteigen, wenn er im jeweiligen Bereich bedeutende Erfolge erzielt. Die Zukunft für Absolventen der Technischen Universität Kim Chaek ist jedoch nicht immer rosig.





Eine große Anzahl intelligenter Personen absolviert die Technische Universität Kim Chaek. Viele dieser Top-IT-Leute arbeiten oft als Hacker. Wofür bildet Nordkorea Hacker aus? Es gibt Fälle, in denen Nordkorea Cyber-Geld stiehlt oder Finanzinstitute hackt und dann erpresst. Angesichts Nordkoreas sanktionierter Wirtschaft werden diese Hacker benutzt, um Gelder zu beschaffen. Darüber hinaus spielen sie eine Rolle bei der Beschaffung von Technologie aus anderen Ländern, sogar aus China, um Nordkoreas technologische Entwicklung voranzutreiben. Es ist eine Art Online-Spionage.





Hacking stellt eine Form asymmetrischer militärischer Macht dar. Wenn zum Beispiel die zentralen Server eines Landes durch Hacking lahmgelegt würden, wäre dies ein ernstes Problem. Hochqualifizierte Experten, die solche Aufgaben ausführen können, werden in Organisationen wie dem Aufklärungs-Generalbüro zu Hackern ausgebildet.





Ein Beiname für die Technische Universität Kim Chaek ist daher „Geburtsstätte der Hacker“.





Die Hochschule spielt eine zentrale Rolle bei der Modernisierung Nordkoreas, nicht zuletzt durch den Einsatz ihrer außergewöhnlich talentierten Studenten als Hacking-Agenten. Ein prominentes Beispiel ist der ehemalige Student Park Jin Hyok. Park Jin Hyok ist ein nordkoreanischer Agent und Teil der Hacking-Einheit, die als Lazarus-Gruppe bekannt ist. Er war die Speerspitze bei großen Cyberkriminalitätsvorfällen wie dem sogenannten Sony-Hack von 2014 und dem Hack der Zentralbank von Bangladesch 2016. Im Jahr 2018 wurde Park der erste nordkoreanische Hacker, gegen den das US-Justizministerium Anklage erhob.





Hinter der Fassade der Elite-Absolventen der Technischen Universität Kim Chaek sind Hacking-Agenten, die dort ausgebildet wurden, immer noch auf Anweisung der Behörden in illegale Cyber-Aktivitäten verwickelt. Bisher operierte die Universität größtenteils im Verborgenen, doch kürzlich hat sie begonnen, sich am technologischen Austausch mit der Außenwelt zu beteiligen.





Was Nordkorea am meisten wünscht, ist vielleicht der Austausch mit der Außenwelt. Angesichts der Tatsache, dass strenge Sanktionen das bisher weitgehend verhindert haben, versucht das Land es mit allen möglichen Mitteln. Zum Beispiel unternimmt Nordkorea erhebliche Anstrengungen, um die Beziehungen zu Russland zu stärken.





Nordkorea hofft auf Austausch in Wissenschaft und Technologie, da viele seiner Bestrebungen nach technologischer Entwicklung ansonsten einfach nicht realisiert werden können. Aus diesem Grund ersehnt sich Nordkorea diesen Austausch so sehr.





Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2016 gegen Nordkorea untersagt die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit mit dem Land, mit Ausnahmen im medizinischen Bereich. Der Grund waren Bedenken, dass eine solche Zusammenarbeit direkt oder indirekt zu Nordkoreas Atom- und Raketenprogrammen beitragen könnte.





Doch die Technische Universität Kim Chaek verfolgt nun aktiv den Austausch. Ist dieser Schritt eine Strategie, um die bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea zu umgehen? Oder ist es ein echter Versuch, Wissenschaft und Technologie voranzubringen? Viele Augen beobachten die Anstrengungen der Technischen Universität Kim Chaek ganz genau, um ihre wahren Absichten zu erkennen, wenn sie als Diplomat in Wissenschaft und Technologie auf der internationalen Bühne auftritt.