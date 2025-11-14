Kim Yu-jeong: Frühling, Frühling

ⓒ Li Edition

Was tut man, wenn der künftige Schwiegervater einen jahrelang ohne Lohn wie einen Knecht auf dem eigenen Hofe schuften lässt, einem die versprochene Braut aber behharlich vorenthält? Ein amüsanter, inzwischen zum Kanon der koreanischen Literatur zählender Bauernschwank aus den 1930er Jahren.