Kim Yu-jeong: Frühling, Frühling

Was tut man, wenn der künftige Schwiegervater einen jahrelang ohne Lohn wie einen Knecht auf dem eigenen Hofe schuften lässt, einem die versprochene Braut aber behharlich vorenthält? Ein amüsanter, inzwischen zum Kanon der koreanischen Literatur zählender Bauernschwank aus den 1930er Jahren.
Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS.
Mehr >