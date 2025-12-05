BTS dominieren Spotify Wrapped 2025

ⓒ Big Hit Music

Spotify hat seinen Jahresrückblick Wrapped 2025 veröffentlicht. Die Auswertung basiert auf globalen Streamingdaten der vergangenen zwölf Monate. BTS wurden als der weltweit meistgestreamte koreanische Act ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert ist, dass die Gruppe diesen Erfolg ohne gemeinsame Aktivitäten im laufenden Jahr erzielte.





In der Kategorie der meistgestreamten K-Pop-Solokünstler weltweit erreichte Jungkook Platz 8. Er ist der einzige männliche Solokünstler in den Top 10. Seine Solotracks überschritten inzwischen insgesamt zehn Milliarden Streams, ein Rekord für einen koreanischen Solokünstler.





Auch in den internationalen Songcharts sind Mitglieder von BTS stark vertreten. Jimin belegte mit „Who“ Platz 3, Jin mit „Don’t Say You Love Me“ Platz 4 und Jungkook mit „Seven (feat. Latto)“ Platz 8. „Who“ und „Don’t Say You Love Me“ zählen zudem zu den global meistgestreamten Titeln des Jahres.





In Südkorea führen Jimin, Jin und Jungkook die Liste der „Meistgestreamten Künstler“ an. Als Gruppe platzierten sich BTS auf Rang 11, gefolgt von V und J-Hope in den Top 40. Auch bei den Songcharts belegt Musik der Mitglieder die Spitzenplätze.





Für 2026 kündigten BTS ein neues Album und eine weltweite Tour an. Über die Plattform Weverse teilen die Mitglieder derzeit Einblicke in laufende Vorbereitungen und halten den Kontakt zu ihren Fans aufrecht.