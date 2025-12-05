Hwasa erreicht Platz eins von „Billboard Korea Hot 100“

ⓒ P NATION

Hwasa hat mit der Single „Good Goodbye“ den ersten Platz der neu eingeführten „Billboard Korea Hot 100“ erreicht. Die Chartdaten wurden am 6. Dezember veröffentlicht und basieren auf Streamingzahlen und offiziellen Verkäufen verschiedener globaler und koreanischer Plattformen.





„Good Goodbye“ stieg zuvor bereits auf Platz 43 der „Billboard Global 200“ ein und erreichte Platz zwei der „World Digital Song Sales“. Auch in den iTunes Song Charts erzielte der Song starke Ergebnisse. Die Single erreichte in vier Ländern Rang eins und platzierte sich in mehreren weiteren Regionen im oberen Bereich der Charts.





In der 48. Kalenderwoche des Circle Charts belegte „Good Goodbye“ zudem gleichzeitig Platz eins in den Bereichen Digital, Streaming, BGM, V-Coloring, Klingelton und Anrufton. Hwasa erzielte damit sechs Spitzenpositionen.





Die Sängerin hatte die Single am 19. November bei einem Auftritt bei den Blue Dragon Film Awards vorgestellt. Seitdem erhält „Good Goodbye“ anhaltend große Aufmerksamkeit.