Der Ahnenschrein Jongmyo und die Sängerin und Tänzerin Yang So-un

In koreanischen historischen Fernsehserien sprechen die Könige und ihre Hofbeamten oft über Jongmyo Sajik종묘사직. Jongmyo ist der königliche Schrein, in dem bis heute die Ahnentafeln der verstorbenen Könige und Königinnen von Joseon aufbewahrt werden. Sajik war der Altar, an dem der Gott über Land und Feldbau verehrt wurde. Diese beiden Orte symbolisierten während der Joseon-Ära die Gründungsprinzipien der Dynastie. Die Könige und Regierungsbeamten von Joseon sprachen oft von Jongmyo Sajik, um sich daran zu erinnern, wie frühere Könige das Land regierten und sich um die Gegenwart und Zukunft der Menschen kümmerten, die hauptsächlich vom Feldbau lebten.





Während der japanischen Kolonialzeit bauten die Besatzer eine Straße zwischen den Changgyeonggung창경궁-Palast und den Jongmyo-Schrein, um die Verbindung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit Koreas symbolisch zu kappen. Seit der Befreiung ihres Landes haben die Koreaner kontinuierlich daran gearbeitet, diese beiden Orte wieder in ihrem ursprünglich historischen Glanz erstrahlen zu lassen. Dank dieser Bemühungen wurden der Jongmyo-Schrein und die Ahnenriten, die in dem Schrein abgehalten werden, die sogenannten „Jongmyo Daeje종묘대제”, von der UNESCO als Weltkulturerbe und immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Es ist sehr selten, dass sowohl ein Gebäude als auch das Ritual, dass dort abgehalten wird, heute noch existieren.





Diese Woche stellen wir Ihnen Yang So-un양소운 vor. Sie wurde 1924 in eine adlige Familie in der nördlichen Provinz Hwanghae-do황해도 hineingeboren. Als sie noch klein war, brachte ihr Vater ihr chinesische Schriftzeichen bei. Als sie in die Grundschule kam, lebte sie mit ihrer Mutter in Haeju해주 und lernte dort Pansori und Tanz kennen. Sie war in beidem sehr begabt und lernte allein dadurch, anderen zuzuschauen. Ihrer Mutter fürchtete, dass ihre Tochter eine Unterhaltungskünstlerin werden würde, und suchte Rat bei einer schamanischen Priesterin. Diese sagte ihr, sie solle das Mädchen lieber Musik machen lassen, sonst würde sie noch Schamanin werden. Dank dem Rat dieser Priesterin konnte Yang So-un endlich eine richtige Ausbildung in Pansori und Tanz genießen.





Während des Koreakrieges verließ Yang So-un die Provinz Hwanghae-do und ließ sich in Incheon nieder. Viele Pansori-Sänger und -Sängerinnen sowie Tänzerinnen aus dem Norden fanden Zuflucht in der Stadt. Yang So-un und andere waren maßgeblich dafür verantwortlich, den Maskentanz und die Lieder der Region Hwanghae im Süden bekannt zu machen. Als Ergebnis davon wurden Tänze wie der Bongsan봉산-Maskentanz und der Gangnyeong강령-Maskentanz als immaterielles koreanisches Kulturerbe anerkannt. Auch der „Baebaeng’i Gut배뱅이굿“ aus der Provinz Hwanghae-do, den Yang So-wun weitergegeben hatte, wurde als immaterielles Kulturerbe der Provinz anerkannt. Ihre Schülerinnen setzen zudem die Tradition des Haeju-Schwerttanzes fort.





Eine Pansori-Oper ist ziemlich lang und kann mehrere Stunden dauern, wenn sie in voller Länge gesungen wird. Daher wärmen sich Pansori-Sänger vor einer Aufführung mit kurzen Liedern auf, die Danga genannt werden. Pansori sind oft sehr emotional, Danga dagegen sind meist ruhig und gleichmäßig und erzählen von Landschaften oder moralischen Lehren. Eines dieser Lieder ist das „Honamga호남가“. Das Lied erzählt von den Brauchtümern und Sehenswürdigkeiten der Honam-Region im südwestlichen Korea. Auf den ersten Blick scheint der Text einfach nur davon zu erzählen, wie ein guter König die Künste fördert und die lokalen Regierungsbeamten sich um das Leben der einfachen Menschen kümmern. Aber die Erzählung ist gespickt mit den Namen von Städten in der Honam-Region wie Jangheung장흥, Suncheon순천 und Jinan진안. Das Lied gilt daher als eine regionale Hymne, die die Menschen stolz auf ihre Provinz macht.





Musik