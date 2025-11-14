Folge 36: „Squid Game“ verändert die Landschaft der K-Contents

Warum begeistert „Squid Game“ die Welt? „Squid Game“ erzählt die Geschichte eines Überlebenswettbewerbs, in dem 456 hochverschuldete Teilnehmer um ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won kämpfen. Indem traditionelle koreanische Spiele als Survival-Games neu interpretiert wurden, konnten Zuschauer im In- und Ausland die Regeln leicht verstehen und sich intensiv auf die Handlung einlassen. Hinzu kamen die verzweifelten Situationen der Teilnehmer sowie die visuelle Gestaltung in einem räumlich stark begrenzten Setting. Diese Elemente verwandelten das einfache Überlebensspiel in ein Drama mit starker sozialer Botschaft, das weltweit große Resonanz fand.





Squid Game Staffel 1

ⓒ NETFLIX

Globale Erfolge und die Bedeutung der Emmy-Auszeichnungen Laut Netflix entwickelte sich „Squid Game“ unmittelbar nach seiner Veröffentlichung zu einem globalen Megahit und war in 93 Ländern die meistgesehene Serie. Im Jahr 2022 gewann die Serie sechs Emmy Awards, darunter „Beste Regie einer Dramaserie“ und „Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie“. Damit war „Squid Game“ die erste nicht-englischsprachige Serie, die in den Hauptkategorien der Primetime Emmys ausgezeichnet wurde. Dies gilt als symbolträchtiger Moment, der der Welt zeigte, dass koreanische Produktionen sprachliche Grenzen überwinden und weltweit konkurrenzfähig sein können.





– Schauspieler Lee Jung-jae und Regisseur Hwang Dong-hyuk von „Squid Game“

– Hauptdarsteller der Emmy-prämierten Serie „Squid Game“ und Regisseur

Hwang Dong-hyuk

ⓒ YONHAP News

Nach dem Erfolg von „Squid Game“ Der außergewöhnliche Erfolg von „Squid Game“ führte dazu, dass in anderen Ländern vermehrt lokale Inhalte produziert wurden, die den koreanischen „Death-Survival“-Stil aufgriffen. Gleichzeitig haben globale Streamingplattformen ihre Investitionen in koreanische Produktionen deutlich erhöht. Dadurch verfügen K-Contents bereits in der Planungsphase über eine starke Wettbewerbsfähigkeit für den globalen Markt.

K-Contents entwickeln sich auf dem Weltmarkt weiter „Squid Game“ war mehr als nur eine Serie. Es wurde zu einem kulturellen Ereignis, das koreanische Kultur und Ästhetik weltweit bekannt machte. Erlebnisprogramme zu den im Drama vorkommenden Spielen, Dalgona-Sets oder grüne Trainingsanzüge erfreuten sich weltweit großer Beliebtheit. Zudem verbreiteten sich zahlreiche Parodien und Memes über die sozialen Medien, wodurch der Einfluss der K-Kultur weiter gestärkt wurde. Diese Entwicklung zeigt, dass koreanische Inhalte mehr sind als ein kurzlebiger Trend: Sie sind zu einem zentralen Bestandteil der globalen Kultur geworden.



