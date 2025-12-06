Twice erhält als erste K-Pop-Girlgroup Platin-Auszeichnung von RIAA

ⓒ JYP Entertainment

Das Album „Strategy” von der koreanischen Girlgroup Twice hat sich allein in den USA mehr als eine Million Mal verkauft. Von der Interessengemeinschaft der Musikindustrie RIAA gab es dafür die Platin-Auszeichnung. Einer koreanischen Girlgroup gelang dies zum ersten Mal.

Die Gruppe Twice hat zwar zuvor schon RIAA-Auszeichnungen erhalten. Mit „The Feels“ und „I can‘t stop me” erreichten sie nämlich Gold-Status. Mit dem 14. Minialbum „Strategy“ geht es nun aber noch höher hinaus.

„Strategy“ beinhaltet auch einen OST-Song zur Animation „K-Pop Demon Hunters“ und dieser hielt sich 17 Wochen lang in den Billboard-Charts Hot 100.

Twice feiern in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum und befinden sich derzeit auf ihrer sechsten Welttournee.