NMIXX gehen erstmals auf Welttournee

ⓒ JYP Entertainment

Die Girlgroup NMIXX will erstmals seit ihrem Debüt auf Welttournee gehen. Am 30. November standen sie bereits in Incheon auf der Bühne und das war der Auftakt zu ihrem großen Projekt.

Sie begannen ihren Auftritt mit „O.O“ von ihrer Debütsingle „Ad Mare“. Danach wurde das Lied „Phoenix“ aus ihrem ersten regulären Album vorgetragen, das erste Mal überhaupt.

Nach weiteren vier Liedern machten sie eine kleine Pause. Sie sagten, dass sie ziemlich nervös waren und sehr auf diesen Moment mit ihren Fans gewartet hätten. Sie trugen während der etwa 150 Minuten insgesamt 27 Songs vor.

NMIXX haben seit ihrem Debüt 2022 Lieder des Genres Mixx Pop gesungen. In diesem Jahr haben sie ihr erstes reguläres Album veröffentlicht und waren 743 Stunden lang auf dem ersten Platz von Melon Top 100.