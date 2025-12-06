tripleS msnz veröffentlichen Weihnachtslied

ⓒ MODHAUS

Die Untereinheit msnz von tripleS hat am 28. November in der Sendung Music Bank des Senders KBS 2 ein Weihnachtslied vorgetragen.

Bekanntlich besteht die Gruppe tripleS aus 24 Sängerinnen. Die Untereinheit msnz ist die Abkürzung der Wörter moon, sun, neptune und zenith. Den einzelnen Gruppen wurden jeweils sechs Mitglieder der Gruppe zugeteilt.

tripleS msnz haben am 24. November ein neues Album mit dem Titel „Beyond Beauty“ veröffentlicht. Das Lied „Christmas Alone“ handelt von Weihnachten, das man alleine aber trotzdem glücklich verbringt. Der Clip zu diesem Lied wurde binnen 24 Stunden über 5 Millionen Mal gesehen.