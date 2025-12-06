Stray Kids und ENHYPEN schneiden bei MAMA AWARDS gut ab

ⓒ JYP Entertainment, BELIFT LAB

Bei den jüngsten Musik-Preisverleihungen hat man wieder gut erkennen können, dass sich die K-Pop-Szene weiterentwickelt hat. Die Vertreter der vierten Generation sind nun die Protagonisten der K-Pop-Welt geworden. Bei den MAMA Awards, die am 28. und 29. November in Hongkong veranstaltet wurden, haben Stray Kids und ENHYPEN die höchsten Preise erhalten.

ENHYPEN haben am ersten Tag den Hauptpreis, dann noch „Fans’ Choice“ sowie “Telasa Favorite Global Artist” erhalten und Stray Kids wurden am ersten Tag ebenfalls mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, dazu kam dann noch der „Fan’s Choice“-Preis.

Diese beiden Gruppen wurden bereits zu großen internationalen Musikfestivals eingeladen und verfügen weltweit über eine breite Fanschicht. Auch bei den MAMA Awards haben sie gezeigt, dass sie international beliebte Gruppen sind.