Kim Sejeong kündigt Comeback mit erster Single „Solar System“ an

Kim Sejeong kehrt mit ihrer neuen Single „Solar System“ in die Musikszene zurück. Die Künstlerin veröffentlichte am 8. Dezember ein Comeback-Poster, das den Start einer neuen Phase ihrer musikalischen Arbeit ankündigt.





Das Poster zeigt eine ruhige Atmosphäre und eine weich gezeichnete Silhouette. Diese Stimmung deutet auf eine zurückgenommene, emotionale Ausrichtung des kommenden Albums hin.





Seit ihrem Solodebüt mit „Flower Way“ im Jahr 2016 hat Kim Sejeong ihren musikalischen Stil stetig erweitert. Neben ihren Mini-Alben und digitalen Singles beteiligte sie sich regelmäßig an Text und Komposition, darunter auch bei ihrem ersten kompletten Album „Mun (Gate)“. Zusätzlich veröffentlichte sie zahlreiche erfolgreiche OST-Titel verschiedener Dramen.





Parallel zu ihrem musikalischen Comeback ist Kim Sejeong derzeit in der MBC-Serie „The Moon Flows Over Igang“ zu sehen. 2026 startet sie zudem eine Fan-Konzertrunde, die in Seoul beginnt und bei der mehrere Städte weltweit besucht werden.