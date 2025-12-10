IVEs Jang Wonyoung erhält drei Auszeichnungen bei den AAA 2025

ⓒ STARNEWS

Jang Wonyoung hat bei den Asia Artist Awards 2025 drei Preise gewonnen und gleichzeitig zum fünften Mal in Folge die Moderation übernommen. Bei der Veranstaltung in Kaohsiung erhielt sie die Auszeichnungen „AAA Asia Celebrity“, „Symbol of AAA“ und „AAA Grand Presence of K-pop“.





In ihrer Dankesrede betonte sie, wie bedeutend die wiederholte Teilnahme als MC für sie sei. Sie erklärte, dass sie die Erwartungen an die Auszeichnungen erfüllen und ihren Weg mit Sorgfalt und Engagement weitergehen wolle.





Während der Show überzeugte Jang Wonyoung mit sicherer Moderation und einem ruhigen Auftritt. Gemeinsam mit Co-Moderator Lee Junho eröffnete sie die Veranstaltung mit einer kurzen Tanzperformance. Durch Interviews mit den ebenfalls anwesenden Künstlerinnen und Künstlern brachte sie zusätzliche Nähe ins Programm und nutzte ihre Englischkenntnisse für die Kommunikation mit internationalen Gästen.





Die Beiträge wurden von den Zuschauern positiv aufgenommen und unterstrichen ihre Präsenz als zentrale Figur der Show. Ihr fünfter Einsatz als MC sowie die drei Auszeichnungen festigen ihren Status als einflussreiche Persönlichkeit der aktuellen K-Pop-Szene.