NMIXX kündigen erste Welttournee an

NMIXX gehen im kommenden Jahr erstmals auf Welttournee. Die Gruppe veröffentlichte die Termine und Städte ihrer Tour „Episode 1: Zero Frontier“, die sie ab März durch Europa und Nordamerika führen wird. Geplant sind Auftritte in Madrid, Amsterdam, Paris, Frankfurt, London, Toronto, Brooklyn, National Harbor, Irving, Oakland und Los Angeles. Weitere Stationen sollen noch angekündigt werden.





Den Auftakt zur Tour bildeten zwei Konzerte Ende November in der Inspire Arena in Incheon. Beide Termine waren ausverkauft. Die Mitglieder Lily, Haewon, Sullyoon, BAE, Jiwoo und Kyujin präsentierten dort ein umfangreiches Liveprogramm und unterstrichen ihre wachsende Präsenz in der K-Pop-Szene.





Die Gruppe verzeichnete zuletzt mit ihrem ersten Studioalbum „Blue Valentine“ große Erfolge. Der Song erreichte Spitzenplätze in mehreren koreanischen Charts und hielt sich auch im Monatsranking. Der Song „Spinnin’ On It“ wurde zudem vom britischen Magazin NME in die Liste der besten Songs des Jahres 2025 aufgenommen.