CORTIS steigert Streamingzahlen im Dezember

ⓒ Big Hit Music

CORTIS zählt in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Newcomern und zeigt erneut steigende Abrufzahlen. Nach Angaben von BIGHIT MUSIC legten die täglichen Spotify-Abrufzahlen des Debütalbums „COLOR OUTSIDE THE LINES“ Anfang Dezember um rund 25 Prozent zu. Die Zahlen lagen seit September meist bei etwa zwei Millionen. Am 1. Dezember wurden 2,51 Millionen Abrufe gemeldet, am 3. und 4. Dezember jeweils 2,64 Millionen. Auch zwischen dem 5. und 7. Dezember blieb der Durchschnitt über 2,5 Millionen.





Auftritte bei den MAMA Awards 2025 und den AAA 2025 sorgten erneut für Aufmerksamkeit. Die Live-Auftritte der fünf Mitglieder erreichten ein breites Publikum. Die Songs „GO!“ und „FaSHioN“, die bei den Shows präsentiert wurden, verzeichneten ab dem 30. November deutliche höhere Streamingzahlen. „GO!“ erreichte am 3. Dezember rund 880.000 Abrufe. „FaSHioN“ stellte am selben Tag einen neuen Bestwert seit dem Debüt auf.





Auch online wächst die Gruppe weiter. Der YouTube-Kanal überschritt 2,1 Millionen Abonnenten, die Instagram Followerzahl stieg auf über sieben Millionen. Die Gesamtverkäufe des Debütalbums liegen bei fast 1,2 Millionen Einheiten. CORTIS erhielt bei den MAMA Awards den Preis für „Best New Artist“ und bei den AAA 2025 die Auszeichnungen „Rookie of the Year“ und „Best Performance“.