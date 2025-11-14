Lotterien in Nordkorea

ⓒ KBS News

„Großes Glück durch kleine Zahlen!“ „Ein Geldsegen, der das Leben verändert!“ Phrasen wie diese charakterisieren das Lotto-Spielen, in Deutschland wie in Südkorea. Viele Menschen stellen ihr Lotto-Glück auf die Probe, wenn sie einen Glückstraum hatten oder etwas Gutes passiert ist. Obwohl die Gewinnchancen sehr gering sind, spielen jede Woche unzählige Leute Lotto in der Hoffnung, mit einem großen Gewinn das eigene Leben zu verändern.





So z.B. im kapitalistischen Südkorea. Aber auch im sozialistischen Nordkorea gibt es Lotterien. Mehr über das dortige Lotteriesystem erfahren wir heute von Lee Young-jong, dem Direktor des Zentrums für Nordkoreastudien am Forschungsinstitut für Strategie Koreas (Korea Research Institute for National Strategy).





Seoul Pyongyang News (SPN), ein auf Nordkorea-Angelegenheiten spezialisiertes Medienunternehmen, veröffentlichte letzten Monat einen faszinierenden Bericht.





Laut Seoul Pyongyang News werden dreimal im Monat an Lotterieständen in Pjöngjang Lotterielose verkauft. Es heißt, dass es verschiedene Preise gibt, darunter dreimal als Hauptgewinn ein Pkw und mehrfach 20.000 Dollar in bar.





Dies kann als eine ziemliche bahnbrechende Entwicklung angesehen werden. Zum einen, da Nordkorea lange Zeit den privaten Besitz von Pkw untersagt hat. Doch unter Kim Jong-un ist das nun erlaubt. Aufnahmen aus Nordkorea zeigen, wie Privatautos mit gelben Nummernschildern zu einem Prestigeobjekt und einem Symbol für Wohlstand werden. Auch der schwindelerregende Barpreis von 20.000 Dollar ist ziemlich erstaunlich. In Südkorea mag das nicht so viel sein. Es heißt jedoch, dass man mit 100 Dollar eine vierköpfige Familie in Nordkorea sechs Monate lang ernähren kann. Wenn man diese Preise tatsächlich gewinnen kann, dann ändert das wirklich das ganze Leben.





Ein Lottospiel in Nordkorea mit hochkarätigen Preisen und Bargeld ist ziemlich ungewöhnlich. Insbesondere ein Pkw als Hauptgewinn spiegelt die jüngsten Veränderungen wider, die in der nordkoreanischen Gesellschaft derzeit stattfinden. Bei Szenen aus Pjöngjang, die von ausländischen Touristen aufgenommen und gezeigt wurden, sieht man eine vielfältige Palette von Fahrzeugen, von SUVs bis zu Minivans, durch die Gegend fahren. Nordkorea hat in diesem Jahr den privaten Autobesitz erlaubt, man sieht viele Fahrzeuge mit dem gelben Nummernschild für Privatbesitz.





Allerdings bleibt es für gewöhnliche Nordkoreaner schwierig, sich teure Privatautos zu leisten. Daher ist ein Pkw, ein Symbol für wirtschaftliche Macht und Status, ein attraktiver Lotteriepreis. Berichte deuten sogar auf Fälle hin, in denen Unternehmen Lotterielose in großen Mengen kauften, um ein eigenes Fahrzeug zu erhalten. Vermutlich hat diese steigende Popularität zur Entstehung mobiler Lotterien geführt, wo man Lottoscheine per Smartphone kaufen kann.





In Nordkoreas Smartphone-App namens „Samhung (삼흥) E-Wallet” gibt es mobile Lotterielose, mit denen man zig Millionen nordkoreanische Won gewinnen kann. Es gibt einfache nummernbasierte Lotterielose, ähnlich dem bekannten Lotto, aber auch Sportwetten, bei denen man auf Ergebnisse von Sportveranstaltungen in Übersee tippt.





Daily NK, ein auf Nordkorea spezialisiertes Medienunternehmen, entdeckte dies bei der Analyse einer App-Datenbank, die regelmäßig Lotterieergebnisse bekannt gibt. Die Lotterieangebote umfassen auch Sportveranstaltungen, wo man die höchsten Preise gewinnen kann. Die Gewinner bekommen ihr Preisgeld über ihre Jonsong(전성)-Karte oder ihr Samhung E-Wallet. Viele Fragen bleiben jedoch offen, wie zum Beispiel, wie viel ein Lotterielos kostet, wie die Ziehungen durchgeführt werden und wie viel Prozent der Staat von den Losverkäufen erhält.





Smartphones in Nordkorea haben zwar keinen Zugriff auf das weltweite Internet. Dennoch verbreiten sie sich immer weiter. In der diesjährigen beliebten Fernsehserie „Ein neuer Frühling in der Paekhak-Ebene“ werden Smartphones als integraler Bestandteil des täglichen Lebens dargestellt. In einer Alltagsszene macht eine junge Nordkoreanerin ein Foto von ihrer Mutter damit.





Smartphones werden auch von immer mehr Leuten zum Kauf von Lotterielosen verwendet. Viele kaufen sie, wenn sie glückverheißende Träume hatten, oder auch einfach nur zum Spaß. Das Lotteriesystem in Nordkorea spricht zum Mitspielen also ganz ähnliche Motivationen wie in Südkorea an. Seit wann aber gibt es Lotto-Spiele im Norden?





Nordkorea hat eine lange Geschichte von Lotterien. Mitten im Koreakrieg im Jahr 1951 gab Nordkorea die sogenannte „Heimatverteidigungs-Lotterie“ aus, um militärische Vorräte und Kriegsgelder zu sichern. Sie kann als Nordkoreas erste Lotterie betrachtet werden. In den frühen 1990er Jahren gab es die „Volkslotterie“. Die Ziehungen liefen live im Fernsehen und hatten hohe Einschaltquoten. Im Jahr 2003 gab Nordkorea ein lotterieähnliches Sparprodukt heraus, bekannt als die „Volks-Existenzanleihe“. Tatsächlich ähnelte es eher einer Staatsanleihe als einer reinen Lotterie.





Nordkoreas Lotterien können als staatlich geführte Lotterien in Form von Staatsanleihen charakterisiert werden. Ein Paradebeispiel ist die sogenannte „Volks-Existenzanleihe“, die 2003 gestartet wurde. Diese Staatsanleihe war ein zehnjähriges, zinsloses Sparprodukt. Anstatt Zinsen zu sammeln, konnten die Teilnehmer bei Ziehungen ein- oder zweimal im Jahr verschieden hohe Preisgelder sowie eine einmalige Rückzahlung ihrer Investition erhalten. An Ziehungstagen saßen die Menschen Berichten zufolge vor ihren Fernsehern, um die Zahlen abzugleichen.





Bei der Volks-Existenzanleihe konnte man nordkoreanische Geldscheine von 500, 1.000 und 5.000 Won gewinnen. Erstplatzierte erhielten Preisgelder bis zum 50-fachen Nennwert des Scheins, also eine Auszahlung von 250.000 nordkoreanischen Won. Das entsprach etwa dem siebenfachen Jahresgehalt eines nordkoreanischen Arbeiters. So konnte man auch in Nordkorea durch Lottoglück sein Leben verändern. Bei der Ziehung wurden nummerierte Kugeln in einem transparenten Plastikzylinder gemischt und sechs Kugeln nacheinander gezogen. Bei jeder Kugel sollen die Zuschauer wie auf glühenden Kohlen gesessen und mitgefiebert haben. Die Ziehungsmethoden für andere nordkoreanische Lotterien sind ähnlich.





In der Vergangenheit wurde die „Sportlotterie“ einmal im Monat auf regionaler Ebene durchgeführt, oft als Sonderveranstaltung bei Sportereignissen, etwa wenn ausländische Fußballmannschaften zu Gast waren. Die Ziehung fand dann unmittelbar nach dem Spiel statt. Der Preis für ein einzelnes Los betrug einen nordkoreanischen Won, was zum damaligen Wechselkurs etwa 50 US-Cents entsprach. Die Lose wurden an Imbissständen rund um die Stadien verkauft.





Der erste Preis, ein Farbfernseher, war zu dieser Zeit ein sehr begehrter Gegenstand. Zweitplatzierte erhielten einen Kühlschrank, Drittplatzierte ein Fahrrad. Für die Leute war der Gewinn eines Farbfernsehers mit einem Ein-Won-Lotterielos zweifellos ein großer Glücksfall.





Diese Sportlotterie wurde nur bei bestimmten Sportveranstaltungen durchgeführt. Bei groß angelegten Sportveranstaltungen gab es verschiedene Arten von Ziehungen. Dazu gehörten Lotterien zur Vorhersage von Sportereignissen und Ergebnissen sowie zum Tippen auf sportbezogene Zahlen.





Die „Regionale Lotterie“ wurde einmal im Monat auf regionaler Ebene durchgeführt und war ebenfalls sehr beliebt. Diese Lose wurden an Orten verkauft, an denen sich viele Bewohner versammelten, wie Restaurants, Geschäfte und Bahnhöfe, und die Ziehungen fanden auf Schulhöfen statt. Am Tag einer Ziehung standen die Teilnehmer dichtgedrängt zusammen. Der erste Preis war ein in Nordkorea hergestellter Kühlschrank. Die Preise waren vielleicht nicht so großartig wie bei der Sportlotterie, doch auch die Regionale Lotterie machte die Gewinner glücklich.





Hier stellt sich jedoch eine Frage. Das Mitspielen bei einer Lotterie wird oft von der Jagd nach schnellem Reichtum angetrieben, was von der sozialistischen Idee einer gerechten Vermögensverteilung ziemlich weit entfernt ist. Warum werden im sozialistischen Nordkorea Lotterien also überhaupt zugelassen?





Natürlich ist das primäre Ziel die Sicherung finanzieller Ressourcen. Die unzureichenden Staatsfinanzen machen es notwendig, an das von der Bevölkerung gehaltene Geld heranzukommen. Lotterien sind bekannt dafür, dass sie in der Regel die Taschen der Lottospieler anzapfen.





Darüber hinaus deuten Berichte darauf hin, dass Preisgelder nicht ordnungsgemäß ausgezahlt wurden. In bestimmten Fällen wurde ein Gewinnbetrag vielleicht ausgezahlt, doch der Gewinner musste ihn sofort wieder zurückzahlen. Die Menschen konnten das gewonnene Geld oft nicht selbst behalten. Anscheinend benutzen die nordkoreanischen Behörden Lotterien vor allem als „Staubsauger“, um Gelder aus dem Markt abzusaugen.





Angesichts des begrenzten Staatshaushalts Nordkoreas bietet eine Lotterie dem Regime ein effizientes Mittel zur Generierung von Einnahmen. Nordkorea widmet derzeit erhebliche Anstrengungen groß angelegten Bauprojekten, darunter der Bau von 50.000 Wohneinheiten in Pjöngjang, die Modernisierung von Bauernhöfen und die Schaffung von Krankenhäusern in ländlichen Regionen. Die Projekte sind kostspielig, daher wird ein Teil der notwendigen Mittel durch Lotterien hereingeholt. Wer Lotterielose kauft, wird sogar für diese patriotische Tat gelobt.





Allerdings gelang es nordkoreanischen Lotterien nicht, das Vertrauen der Leute zu gewinnen.





Die im Mai 2003 ausgegebene Volks-Existenzanleihe hatte ein Lotterieformat, war aber im Wesentlichen eine zehnjährige, zinslose Sparanleihe. Einmal im Jahr wurden die Gewinner vom ersten bis siebten Platz ausgewählt und Preise entsprechend verteilt. Eine einzige Ziehung pro Jahr war jedoch zu selten. Folglich hat sich die Anleihe nicht weit verbreitet.





In den Jahren 2003 und 2004 fanden die Gewinnziehungen zweimal jährlich statt, danach nur noch einmal. Dann wurden sie mehrere Jahre lang ausgesetzt und erst 2010 wieder aufgenommen. Anscheinend wurde das System nicht gut verwaltet. Sein Betrieb war unregelmäßig und schwankte mit der Staats- und Finanzpolitik. So verlor es letztlich das Vertrauen der Leute. Dies trug wahrscheinlich zu seiner langen Aussetzung bei.





Sogar die Volks-Existenzanleihe, Nordkoreas erste öffentlich ausgegebene Anleihe, funktionierte nicht reibungslos. Die erste Ziehung fand im Dezember 2003 statt, die achte Ziehung aber erst 2010, was auf lange Pausenzeiten hinweist. Es gab auch häufig Fälle von Zuweisungen und Zwangsenteignungen.





Angesichts des Wiederauftauchens der Lotterie in diesem Jahr kann man fragen, ob sie endlich die Gunst der Öffentlichkeit gewinnt und weiterhin durchgeführt wird.





Nordkorea scheint nun die Absicht zu haben, die Lotterie für einen längeren Zeitraum durchzuführen. Derzeit werden 100.000 Lose auf einmal verkauft, was einen Gesamtumsatz von jeweils etwa 200.000 Dollar bedeutet. Davon werden wahrscheinlich ungefähr 160.000 Dollar als Preisgeld verteilt, die restlichen 40.000 Dollar gehen dann an die Behörden. Diese entscheiden dann, ob sie die Lotterie weiterführen, je nach Gesamterfolg, der Reaktion der Öffentlichkeit und der Rentabilität.





Damit eine Lotterie wirklich erfolgreich ist, muss sie diversifiziert und auf die unterschiedlichen Vorlieben der Teilnehmer zugeschnitten sein. Angesichts der Starrheit und abgeschotteten Natur des nordkoreanischen Systems scheint eine solche Anpassung derzeit jedoch schwer vorhersehbar.





Auch in Nordkorea warten die Leute gespannt auf eine Lottoziehung. Sie kaufen Lose und träumen von einem Glücksfall, der ihr Leben verändert. Damit sich Nordkoreas Lotterie wirklich als eine nachhaltige Form der Unterhaltung im täglichen Leben etablieren kann, wäre es dann nicht notwendig, dass die Behörden die aus den Losverkäufen erzielten Mittel zur Verbesserung des Wohlergehens der eigenen Bevölkerung verwendeten?