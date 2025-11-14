Das Pansori „Sugungga“ und die Gukgeuk-Sängerin Cho Young-sook

Das Pansori „Sugungga수궁가“ erzählt davon, wie eine Schildkröte einen Hasen dazu verführt, in den Unterwasserpalast mitzukommen. Die Leber des Hasen soll den Meereskönig von einer Krankheit heilen. Als ein Fuchs sieht, wie die Schildkröte den Hasen unter Wasser locken will, schreitet er ein. Er versucht dem Hasen klarzumachen, dass ein Landtier nicht unter Wasser leben kann und es gefährlich sein kann, in ein fremdes Land mitzugehen. Der Hase teilt der Schildkröte daraufhin mit, dass er doch nicht in den Unterwasserpalast mitkommt. Da sagt diese einfach nur, dass sie ihn nicht davon abhalten wird, sein großes Glück wegzuwerfen. Der Hase ist enttäuscht, dass er der Schildkröte offensichtlich egal ist, und bettelt sie an, ihn doch mitzunehmen, damit er nicht die Chance seines Lebens verpasst. Doch damit rennt er offenen Auges in die Gefahr. So wie der Hase im „Sugungga“ sind manche Menschen einfach nicht gewillt, auf einen guten Rat zu hören.





Diese Woche sprechen wir über die berühmte Gukgeuk-Sängerin Cho Young-sook조영숙. Sie wurde 1934 geboren und feierte dieses Jahr ihren 91. Geburtstag. Ihre Musikkarriere begann im Jahr 1951, als sie im Alter von 17 Jahren einer Gukgeuk-Kompanie beitrat. Gukgeuk국극 waren traditionelle Opern, die nur mit Frauen besetzt wurden. Selbst heute, 74 Jahre nach dem Beginn ihrer Karriere, steht sie immer noch auf der Bühne und ist für viele junge traditionelle Sängerinnen und Sänger eine Inspiration. In der beliebten Fernsehserie „Jeongnyeon: Ein Star wird geboren“ stammte die Narration zu Beginn jeder Episode ebenfalls von Cho Young-sook.





Ihr Vater war der Meistersänger Cho Mong-sil조몽실. Ihre Mutter fürchtete jedoch, dass die Tochter eine Künstlerin werden würde wie ihr Vater, und zog allein mit der Tochter nach Wonsan in der Provinz Hamgyeong-do. Dort lebten sie bis zum Ausbruch des Koreakrieges. Als der Krieg das Leben dort schwierig machte, trat Cho Young-sook auf Empfehlung ihrer Cousine in Gwangju einer Gukgeuk-Kompanie bei. Die Theatertruppe wurde von Im Chun-aeng임춘앵 geleitet, einer Ikone des Gukgeuk. Dort traf Cho Young-sook auch wieder auf ihren Vater, der den Kompaniemitgliedern Gesangsunterricht gab.





Sie hatte in der Schule zwar Theater gespielt, aber in Gesang und Tanz war sie völlig unbewandert. Sie ging bei ihrem Vater und Im Chun-aeng durch eine harte Schule. Nach zwei Jahren bekam sie ihre erste Rolle, die des Bangja im Pansori Chunhyangga. Schon bald war sie im Gukgeuk eine beliebte Besetzung für Nebenrollen, doch leider war die Hochzeit dieses Genre schon bald vorbei. Daraufhin lernte Cho Young-suk Baltal발탈. Baltal ist ein traditionelles Puppenspiel, bei der die Maske auf dem Fuß des Puppenspielers sitzt. Schon bald wurde sie die offizielle Hüterin dieser Tradition, und im Jahr 2012 wurde sie zur Praktizierenden des immateriellen Kulturerbes des Baltal ernannt.





Für die Gukgeuk-Produktionen wurden viele neue Lieder geschrieben, und viele Geschichten wurden für die Bühne neu aufbereitet. Cho Young-suk hat diese Lieder nach und nach alle wieder aufleben lassen und nimmt noch heute Alben mit ihnen auf.





In der Joseon-Ära war eine Gisaeng기생 nicht einfach nur eine Frau, die Alkohol ausschenkte und adlige Herren unterhielt. Eine Gisaeng musste intelligent genug sein, um sich mit einem Seonbi unterhalten zu können, wie die konfuzianischen Gelehrten der Joseon-Ära genannt wurden. Sie musste auch in Poesie, Malerei, Lied und Tanz bewandert sein und Musikinstrumente spielen können. Nur wenn sie in all diesen Feldern ausgewöhnliche Fähigkeiten vorwies, konnte eine Gisaeng den Titel der „Myeonggi명기“ erhalten, einer „berühmten Gisaeng“. Die berühmteste Gisaeng der Joseon-Ära war Hwang Jin-i황진이. Von ihr stammt ein Sijo-Gedicht namens „Dongjitdal동짓달“, zu Deutsch „November“. Heute sind Sijo시조 als Gedichte bekannt, doch ursprünglich wurden sie gesungen. Das Gedicht „Dongjitdal“ wurde zur Melodie von „Isudaeyeop이수대엽“ gesungen, einem der längsten und langsamsten traditionellen Lieder. Das Gedicht besteht aus nur 45 Zeichen und ist in 30 Sekunden gelesen. Das Lied dauert aber zehn Minuten.



