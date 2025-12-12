Fromis_9 veröffentlichen Winter-Remake und steigen in den Charts auf

ⓒ ASND

Fromis_9 sorgten mit ihrem neuen Remake „White Longing“ für große Aufmerksamkeit. Die digitale Single erschien am 2. Dezember und entwickelte sich kurz nach Veröffentlichung zu einem vielgehörten Wintersong. Auf mehreren koreanischen Musikplattformen zeigte sich ein klarer Anstieg bei den Charts-Platzierungen.





Zum Start erreichte „White Longing“ Platz 17 der Spotify Korea Top Songs Daily Charts und stieg auf Platz 67 in den Melon Top 100 ein. Am 10. Dezember stand der Song bereits auf Platz 24 der Melon Top 100. Das Interesse wurde auch durch verschiedene Inhalte der Gruppe gesteigert, die das Remake als ihr erstes Wintersong-Projekt präsentierte.





Fromis_9 waren Anfang des Jahres zum Label Ascend gewechselt. Das zuvor erschienene sechste Minialbum „From Our 20’s“ erzielte mit „Like You Better“ drei Wochen lang Platzierungen in den oberen Bereichen der Melon Top 100. Das Remake „White Longing“, ursprünglich 2001 von Kim Minjong veröffentlicht, kombiniert die Melodie des Originals mit einer modernen Produktion und spricht damit unterschiedliche Altersgruppen an.





Fromis_9 treten außerdem am 19. Dezember beim „2025 KBS Song Festival Global Festival“ auf.