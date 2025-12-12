Stray Kids erreichen Spitzenplätze in den Billboard Jahrescharts

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids haben in den amerikanischen Billboard Jahrescharts ihre starke Präsenz im globalen Musikmarkt erneut unterstrichen. Laut den am 10. Dezember veröffentlichten Jahreslisten belegen das Mixtape „HOP“ und das vierte Studioalbum „KARMA“ die Plätze eins und zwei in der Kategorie World Albums. Bereits im Vorjahr hatte die Gruppe in derselben Kategorie die beiden Spitzenplätze erreicht und damit ihre internationale Reichweite gestärkt.





Auch in weiteren Jahresranglisten erzielten Stray Kids hohe Platzierungen. Sie stehen auf Platz eins der World Album Artists sowie auf Platz zwei der Top Album Sales Artists. In der Kategorie Billboard 200 Artists Duo/Group erreichen sie Platz vier, in der Kategorie Top Artists Duo/Group Platz sieben. Auf der Billboard 200 Jahresliste sind „KARMA“ auf Platz 128 und „HOP“ auf Platz 157 vertreten.





Auf Spotify setzte sich der Erfolg fort. Die Spotify-Redaktion wählte den Song „CEREMONY“ aus dem Album „KARMA“ auf Platz drei der Best K-Pop Songs 2025. Stray Kids erzielten damit die höchste Platzierung unter den K Pop Boygroups. Die Gruppe absolvierte zudem ihre bisher größte Welttournee und stellte mehrere Rekorde im internationalen Markt auf.