Folge 37: BTS und die Ausweitung von K-Pop zu einem globalen kulturellen Phänomen

Der Beginn von K-Pop und die erste Generation der Idol-Stars Der Aufstieg von Seo Taiji and Boys im Jahr 1992 war ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte von K-Pop. Seo Taiji brachte eine jugendorientierte Kultur in den Mainstream und verband verschiedene Musikstile wie Hip-Hop, Rock und Tanzmusik miteinander. Er gilt als ikonischer Künstler, der den Verlauf der koreanischen Popmusik nachhaltig verändert hat. In der Folge dominierten Idolgruppen der ersten Generation wie H.O.T. und Sechs Kies in den späten 1990er-Jahren die koreanische Musikszene. In den 2000er-Jahren wurden nach dem Erfolg von BOA TVXQ, die Wonder Girls und andere Idols der zweiten Generation in Japan und Südostasien äußerst populär und machten K-Pop auf der globalen Bühne bekannt.





Seo Taiji and Boys, H.O.T., Sechs Kies, TVXQ, BOA

Psy und „Gangnam Style“ erobern die Welt Obwohl Psys „Gangnam Style“ sich von den typischen K-Pop-Songs unterschied, erlangte das Lied durch seine virale Verbreitung auf YouTube weltweite Aufmerksamkeit und weckte internationales Interesse an K-Pop. Auch das Interesse amerikanischer Medien an K-Pop begann in dieser Zeit deutlich spürbar zuzunehmen. Es ist unbestreitbar, dass „Gangnam Style“ als Sprungbrett für die globale Ausweitung von K-Pop diente.





Psy „Gangnam Style“

Das „Pferdetanz“-Choreografie aus „Gangnam Style“, die weltweit zum Trend wurde

ⓒ KBS

Das Auftreten von BTS und die globale Expansion von K-Pop BTS debütierte 2013 mit der Single „No More Dream“ und wurde schnell zu einem weltweit bekannten Namen. Mit dem Gewinn des Preises „Top Social Artist“ bei den Billboard Music Awards 2017 und dem Erreichen des ersten Platzes der Billboard-Hot-100-Charts im Jahr 2020 mit „Dynamite“ schrieb die Gruppe Geschichte, als erster koreanischer Act, der diese Spitzenposition erreichte. Weitere BTS-Hits folgten ebenfalls auf Platz 1. BTS kommunizierte mit ihren Fans, indem sie ihre Alben als zusammenhängende Erzählungen gestalteten und klare Botschaften vermittelte. Diese Botschaften führten zu Reden bei den Vereinten Nationen, zu sozialen Kampagnen und motivierten ihre Fans – die „Army“ –, sich gesellschaftlich zu engagieren. Die Songs von BTS haben sich zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Einflussfaktor von großer Reichweite entwickelt.





BTS

ⓒ KBS

BTS als „Sondergesandte des Präsidenten für künftige Generationen und Kultur“, 2021

ⓒ KBS

BTS-Auftritt „Permission to Dance“ vor dem UN-Gebäude, 2021

ⓒ KBS

Die Rückkehr von BTS und Erwartungen an K-Pop Während der Militärdienstzeit von BTS erlebte der K-Pop-Markt eine dynamische Neuordnung. Idolgruppen der vierten und fünften Generation etablierten sich weltweit und setzten neue Trends, darunter Rosé von der Girlgroup Blackpink, die für die Grammy Awards 2026 in der Kategorie „Song des Jahres“ mit „APT.“ nominiert wurde. Die Rückkehr von BTS als vollständige Gruppe weckt erneut große Erwartungen im globalen Musikmarkt und bei den Fans. Auch die individuellen Erzählungen und die musikalische Weiterentwicklung der einzelnen Mitglieder dürften zu wichtigen Indikatoren für das anhaltende Wachstum und die Ausweitung von K-Pop werden.



