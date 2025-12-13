US-Variety: Rosé ist „Global Hitmaker”

ⓒ THE BLACK LABEL

Das US-amerikanische Branchenblatt Variety hat Rosé von Blackpink zum globalen Hitmaker ernannt. Die Preisverleihung für die 2025 Hitmakers fand am 6. Dezember in Los Angeles statt. Dieser Preis geht an Musiker, die ein Lied produzierten, das in diesem Jahr am beliebtesten war. „APT“ von Rosé war wohl zweifellos beliebt. Das Lied ist auf ihrem ersten regulären Album zu finden und sie sang es zusammen mit Bruno Mars.

Rosé meinte, dass sie sehr dankbar sei. Innerhalb eines Jahres seien Dinge passiert, die sie sich nicht mal erträumt hätte. Besonders war sie sehr erfreut, dass ihr Lied „APT“ international so gut ankam.

Das Lied „APT“ stürmte gleich nach der Veröffentlichung die internationalen Charts. Bei den MTV Video Music Awards wurde es bereits zum Lied des Jahres bestimmt. Das Lied und die Sängerin selbst wurden außerdem für einen Grammy Award nominiert.