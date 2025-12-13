KATSEYE gehören zu den US-Google Trending Musicians

ⓒ HYBE UMG

Die K-Pop-Gruppe KATSEYE wurde in diesem Jahr bei Google oft und gerne recherchiert. Am 5. Dezember hat die Portalseite Google die Liste der Suchwörter in diesem Jahr (Year in Search 2025) veröffentlicht. Diese Liste wird von der Firma jährlich bekannt gegeben, und man kann gut erkennen, wer oder welches Ereignis besonders viel Aufmerksamkeit erlangt hat.

In der Kategorie Trending Musicians steht die Gruppe auf dem zweiten Platz. Nach ihr wurde somit so oft wie nach weltberühmten Musikern wie Bad Bunny, Sombr, Doechii oder Coldplay gesucht. Die Sängerinnen haben erst vor etwa zwei Jahren debütiert, und die Aufnahme in diese Liste zeigt, dass sie bei der Allgemeinheit schon sehr bekannt sind. Zusammen mit dem Namen der Gruppe werden häufig auch Suchwörter wie Concert Outfits eingegeben.

Im November haben KATSEYE in Nordamerika eine Konzerttournee begonnen. Mit der Bekleidungsfirma GAP haben sie auch die Kampagne „Better in Denim“ gestartet. Mit dieser Kampagne wollen sie die Diversität und Toleranz betonen und das machte KATSEYE zu Fashion-Ikonen.

Diese Girlgroup wurde im Rahmen des Projektes „Dream Academy“ gegründet und debütierte im Juni letzten Jahres. Die Entertainmentagentur HYBE hat dieses Projekt auf die Beine gestellt. KATSEYE sind für zwei Preise bei den Grammys nominiert.