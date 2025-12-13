Komponist Kim Hyung-suk will mit Oxford Koreanisch-Projekt beginnen

ⓒ YONHAP News

Der berühmte Komponist für K-Pop-Lieder Kim Hyung-suk will mit der britischen Universität Oxford ein Projekt für die internationale Bekanntheit der koreanischen Sprache starten.

Mit einem Forschungsteam unter Leitung der Professorin Jieun Kiaer wird er ein Kinderliederbuch herausgeben, mit dem man Koreanisch lernen kann. In dem Buch sollen 50 koreanische Kinderlieder vorgestellt werden, deren Texte auf Koreanisch und Englisch angeboten werden.

Kim Hyung-suk hatte im Juli die Urheberrechte an 1.400 Liedern für Bildungszwecke an dieses Team übertragen. Im nächsten Jahr will er britischen Jugendlichen koreanische Lieder beibringen.

Das Oxford-Team betreibt bereits seit Mai eine K-Song Academy, dort wird ebenfalls mittels Kinderliedern Koreanisch vermittelt. Anfangs nahmen Schüler und ihre Eltern an diesem Programm teil, und die Teilnehmenden werden immer jünger.