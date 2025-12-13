Zum Menü Zum Inhalt

Abstimmung für MMA 2025 hat begonnen

2025-12-13

Unterwegs mit Musik

ⓒ Kakao Entertainment
Eine der berühmtesten Preisverleihungen in Korea sind die Melon Music Awards und die Abstimmung für diese Preisverleihung läuft bis zum 19. Dezember. Die Preisverleihung an sich findet dann gleich am darauffolgenden Tag, also am 20. Dezember, in Seoul statt. Favoriten sind Lieder, die im Zeitraum zwischen dem 31. Oktober 2024 und 19. November 2025 veröffentlicht wurden. 
Ermittelt werden die besten Stars und Lieder in verschiedenen Kategorien: Künstler des Jahres, Album des Jahres, Best Song des Jahres, Newcomer des Jahres und dann noch weitere Preise wie Beste Solosängerin, Bester Solosänger, Beste Girlgroup, Beste Boygroup und viele weitere. 
Bei der Preisverleihung werden unter anderem G-Dragon, Jay Park, 10cm, EXO, RIIZE, aespa, IVE, WOODZ, JENNIE, BOYNEXTDOOR, NCT Wish, ALLDAY PROJECT, ILLIT und viele weitere K-Pop-Stars vor Ort sein.
