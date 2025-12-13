EXO veröffentlichen neues Album

ⓒ SM Entertainment

Die Gruppe EXO will endlich wieder ein neues Album veröffentlichen. Es ist ihr achtes reguläres Album mit dem Titel “REVERXE” und wird in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen. Die Trailer-Videos zum Album wurden jüngst auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Gruppe hochgeladen.

Die Gruppe debütierte 2012 und ist inzwischen international beliebt. Seit ihrem Debüt haben sie mit jedem neuen Album ein originelles Konzept vorgestellt.

Am 14. Dezember wollen die Sänger dann ein Fantreffen veranstalten und nicht nur ihr Lied „First Snow“ von 2013, das derzeit wieder in den Charts ist, sondern auch neue Lieder vom neuen Album vortragen.