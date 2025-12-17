Apink kündigen Comeback zum 15. Jubiläum an

ⓒ WITH US Entertainment

Apink kehren zum Jahresbeginn 2026 mit einem neuen Album zurück und starten damit offiziell ihre Aktivitäten zum 15. Jubiläum. Die Gruppe veröffentlicht am 5. Januar 2026 ihr elftes Minialbum mit dem Titel „RE : LOVE“. Das Album erscheint um 18 Uhr koreanischer Zeit.





„RE : LOVE“ ist Teil der Jubiläumsprojekte von Apink, die nächstes Jahr ihr 15. Debütjahr feiern. In dem Album setzt sich die Gruppe mit dem Thema Liebe auseinander und interpretiert dieses neu. Dabei sollen sowohl die musikalische Identität von Apink als auch ihr langjähriger Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.





Im vergangenen Jahr waren die Mitglieder sowohl einzeln als auch als Gruppe aktiv. Neben individuellen Projekten startete Apink eine Asientour und pflegte den Kontakt zu ihren Fans durch verschiedene Veröffentlichungen. Im April erschien der Fansong „Tap Clap“ zum Debütjubiläum, im Oktober folgte die Reality Serie „Apinks Remember This Member“ auf M2. Zudem kündigten die Mitglieder ihr Comeback zuletzt persönlich an.





Das neue Minialbum markiert den ersten Schritt in ein besonderes Jubiläumsjahr und unterstreicht Apinks kontinuierliche Präsenz in der K-Pop-Szene.