Zico kündigt neue Kollaboration mit Lilas an

Zico erweitert sein musikalisches Spektrum mit einer weiteren Zusammenarbeit. Der Künstler und Produzent veröffentlicht am 19. Dezember um 0 Uhr seine neue digitale Single „DUET“. Es handelt sich um einen Duettsong, den Zico gemeinsam mit der japanischen Musikerin Lilas aufgenommen hat, die auch als Ikura von YOASOBI bekannt ist.





Zico hat sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Kollaborationen mit Künstlern unterschiedlicher Genres einen Namen gemacht. Sein musikalischer Stil verbindet sich dabei häufig mit dem Stil seiner Partner, was zu einzigartigen Songs führt. Der Song „SPOT!“ mit Jennie von Blackpink entwickelte sich im vergangenen Jahr zu einem der erfolgreichsten Lieder. Im Juni folgte die Veröffentlichung von „EKO EKO“, einer Zusammenarbeit mit dem japanischen Künstler m-flo.





Auch die neue Single sorgt für Aufmerksamkeit. Die Kombination aus Zico, einer prägenden Figur des koreanischen Hip-Hop, und Lilas, die als wichtige Stimme der japanischen Pop-und Bandszene gilt, verspricht eine besondere musikalische Zusammenarbeit. Zico hat bereits erste Hinweise zum Projekt über seine Social Media-Kanäle und seinen YouTube-Kanal geteilt. Kurze Ausschnitte des Songs geben einen Eindruck von einem hellen und rhythmischen Sound und steigern die Erwartungen an die vollständige Veröffentlichung.