„Show Me The Money“ kehrt mit Staffel 12 im Januar

Mnet bringt die Hip Hop Survival Show „Show Me The Money“ mit einer zwölften Staffel zurück. Der Sender gab bekannt, dass die erste Folge von „Show Me The Money 12“ am 15. Januar 2026 um 21.20 Uhr ausgestrahlt wird. Die neue Staffel entsteht erstmals in Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform TVING und unterscheidet sich damit von den bisherigen Staffeln.





Besondere Aufmerksamkeit erhält die Produzentenbesetzung. Zico und Crush, Gray und Loco, J Tong und Huh sowie Lil Moshpit und Jay Park bilden das achtköpfige Produzententeam. Die Kombination aus bekannten Namen der koreanischen Hip Hop-Szene und unterschiedlichen musikalischen Stilen sorgt bereits vor dem Start für hohe Erwartungen.





Mit der Kooperation zwischen Mnet und TVING wird die Sendung sowohl im Fernsehen als auch online über mehrere Plattformen ausgestrahlt.





Die Regie übernimmt erneut Choi Hyojin, der die Reihe seit mehreren Jahren betreut. „Show Me The Money 12“ will damit vertraute Elemente bewahren und gleichzeitig neue Elemente einbringen.