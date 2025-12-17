Taeyong startet nach Militärdienst Solo-Konzerttour

ⓒ SM Entertainment

NCT-Mitglied Taeyong beginnt das Jahr 2026 mit einer Reihe von Soloaktivitäten. Nach dem Abschluss seines Militärdienstes kündigte er ein eigenes Konzertprojekt an. Am 24. und 25. Januar tritt Taeyong im Ticketlink Live Arena im Olympiapark in Seoul auf. Die Konzerte finden unter dem Titel „2026 TAEYONG CONCERT TY TRACK RE MASTERED“ statt.





Die Shows basieren auf seinem ersten Solokonzert „TY TRACK“, das im Februar 2024 stattfand. Das ursprüngliche Programm erzählte Taeyongs bisherigen musikalischen Weg und erhielt positive Resonanz. Für die neue Version wurden Musik und Inszenierung überarbeitet und in größerem Rahmen neu umgesetzt.





Im Anschluss an die Konzerte in Seoul startet Taeyong eine Asientour. Geplant sind Auftritte in Jakarta, Yokohama, Macau, Bangkok und Kuala Lumpur. Insgesamt umfasst die Tour zehn Konzerte in sechs Städten, bei denen er Fans in verschiedenen Regionen treffen wird.





Taeyong veröffentlichte im Juni 2023 sein erstes Minialbum „SHALALA“, mit dem er seinen eigenen musikalischen Stil als Solokünstler zeigte. Im Februar 2024 folgte das zweite Minialbum „TAP“, dessen Texte vollständig von ihm selbst geschrieben wurden. Nach seiner Entlassung vom Militärdienst steht Taeyong am 25. Dezember bei der SBS Gayo Daejeon erstmals wieder offiziell auf der Bühne.