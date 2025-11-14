Jajangmyeon und Weizenkonsum in Nordkorea

Jajangmyeon ist ein chinesisches Gericht nach koreanischer Art aus dicken Nudeln und viel schwarzer Bohnensauce mit Gemüse und gebratenem Fleisch. In Südkorea werden typischerweise große Ereignisse wie ein Umzug oder eine Abschlussfeier mit einem Teller dieser schwarzen Nudeln gefeiert. Jajangmyeon ist beliebt und günstig und längst ein Synonym für Lieferessen. Überraschenderweise soll dieses allseits geliebte südkoreanische „Soul Food“ Berichten zufolge auch in Nordkorea an Popularität gewinnen. Doch wie kommt Jajangmyeon nach Nordkorea?





Heute untersuchen wir das Phänomen von Jajangmyeon in Nordkorea und das dortige Bestreben, den Weizenkonsum zu fördern, mit Dr. Kwon Tae-jin vom GSnJ Institute.





Die Choson Sinbo, eine japanische Zeitung mit Nordkorea-Verbindungen, hat kürzlich ein Restaurant in Pjöngjang vorgestellt. Dieses Restaurant ist immens stolz auf seine Jajangmyeon-Nudeln. Ebenso stolz ist es auf seine Geschichte, da es in den 1980er Jahren vom nordkoreanischen Gründer Kim Il-sung und seinem Sohn Kim Jong-il gemeinsam besucht wurde. Das altehrwürdige Lokal ist seit etwa 40 Jahren in Betrieb. In diesem Restaurant ist Jajangmyeon derzeit das beliebteste Gericht.





Allerdings bietet nordkoreanisches Jajangmyeon einen Geschmack, der sich etwas von dem unterscheidet, den Südkoreaner gewohnt sind.





Nordkoreanisches Jajangmyeon kann die vielfältigen und reichen Aromen wie in Südkorea nicht nachbilden. Die nordkoreanische Version verwendet hauptsächlich Sojabohnenpaste. Südkoreanisches Jajangmyeon weist typischerweise eine ausgeprägte Süße auf, und der Geschmack variiert von Restaurant zu Restaurant. Das auf Sojabohnenpaste basierende Jajangmyeon in Nordkorea bietet einen herzhaften Geschmack und ist vielleicht sogar ansprechender als die südkoreanische Version, die ausschließlich mit chinesischer Schwarzbohnenpaste zubereitet wird. Ich denke, es würde daher schwerfallen, an die Vielfalt des südkoreanischen Jajangmyeon heranreichen zu wollen.





Nordkoreanisches Jajangmyeon unterscheidet sich deutlich von seinem südkoreanischen Gegenstück. Während die südkoreanische Version für ihre süße und variantenreiche Sauce aus Schwarzbohnenpaste bekannt ist, basiert die nordkoreanische typischerweise auf Sojabohnenpaste, was zu einem herzhaften und salzigen Geschmacksprofil führt. Auch der Nudelteig unterscheidet sich; zusätzlich zum Mehl enthält er oft Kartoffeln, Stärke und Buchweizen, was ihm eine noch zähere Textur verleiht.





Insbesondere das von diesem Restaurant angebotene Jajangmyeon erhält viel Lob für seinen Geschmack und sein Aroma. Sein Ruf ist so gut, dass Köche aus anderen Lokalen es besuchen, um seine einzigartigen Kochmethoden zu erlernen. Da sich dieses Restaurant zu einem wahren Jajangmyeon-Hotspot entwickelt hat, sind die Kundenzahlen bemerkenswert angestiegen.





Nordkorea hat verschiedene Arten von Nudeln, darunter solche aus Weizenmehl und Maismehl. Nudeln für Jajangmyeon sind merklich dicker. Traditionelle nordkoreanische Nudeln, ob aus Weizen oder Mais, werden typischerweise in Brühe serviert. Jajangmyeon ist jedoch ein Gericht ohne Brühe. Daher werden die Einheimischen wahrscheinlich auf einen wirklich neuartigen Geschmack stoßen. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Geschmack, sobald sich die Menschen daran gewöhnt haben, sehr schnell im ganzen Land verbreiten wird.





Nordkorea verfügt über eine Vielzahl von Nudelgerichten, darunter kalte Nudeln, Nudeln aus Kartoffelstärke und dicke Nudeln in heißer Brühe. Die meisten traditionellen Nudelgerichte werden typischerweise in einer Brühe serviert. Im Gegensatz dazu wird Jajangmyeon mit einer herzhaften Sauce vermischt, die aus Zutaten wie Schweinefleisch, Kartoffeln und Zwiebeln in Sojabohnenpaste besteht. Darüber hinaus macht die Harmonie zwischen der Jajang-Sauce und den zähen Nudeln geradezu süchtig; sobald man anfängt, kann man schwer aufhören.





Doch seit wann gibt es Jajangmyeon in Nordkorea eigentlich?





Laut nordkoreanischen Überläufern tauchte Jajangmyeon bereits in den 1970er Jahren in Nordkorea auf, aber nur in Pjöngjang. In den Provinzen konnte man es nicht finden, und das ist größtenteils auch heute noch so.





In jüngster Zeit wuchs jedoch Berichten zufolge die Nachfrage nach Jajangmyeon. Das könnte damit zusammenhängen, dass Kim Jong-un den Weizenanbau fördert, und dieser Weizen muss natürlich verbraucht werden. Ich glaube, die wachsende Popularität von Jajangmyeon ist das Ergebnis einer Kombination aus den Werbemaßnahmen der nordkoreanischen Behörden und dem Interesse und der Neugier der Bevölkerung.





In der Vergangenheit schätzten die meisten Nordkoreaner den Geschmack von Jajangmyeon wahrscheinlich nicht wirklich. Aber in jüngster Zeit haben sich die Menschen an seinen Geschmack, den sie zuvor nicht wirklich kannten, gewöhnt. Ich finde diese Situation sehr interessant.





Jajangmyeon kam Ende des 19. Jahrhunderts durch Siedler aus der chinesischen Qing-Dynastie in Incheon auf die koreanische Halbinsel. Mit der Teilung der Halbinsel schlug Jajangmyeon jedoch in Nord und Süd unterschiedliche Wege ein. In Südkorea führte die Entstehung einer koreanischen Schwarzbohnenpaste aus Mehl in den 1950er Jahren zu einer Jajang-Sauce, die zu einer beliebten Option für einfache Leute wurde, wenn sie auswärts aßen. Im Gegensatz dazu blieb Nordkoreas Jajangmyeon eine relativ unbekannte Spezialität. Doch heutzutage fördern die nordkoreanischen Behörden sie aktiv.





Nordkoreanische Medien strahlen Interviews mit Einwohnern aus, die Jajangmyeon sogar zu Hause zubereiten. Sie werben auch für andere Gerichte auf Mehlbasis. Dies liegt daran, dass Machthaber Kim Jong-un den Weizenkonsum fördert.





In der vergangenen Ära von Kim Jong-il wurde der Kartoffelanbau stark gefördert. Damals stieg die Kartoffelproduktion innerhalb weniger Jahre um ein Vielfaches. Unter Kim Jong-un verlagerte sich der Fokus jedoch auf die Förderung des Weizenanbaus. Kim Jong-un erklärte, dass Mehl wirklich ein modernes Lebensmittel sei. Das geschah wahrscheinlich aus dem Blickwinkel der gesamten nationalen Lebensmittelversorgung und -nachfrage. Die Steigerung der Mehlproduktion hat einen erheblichen Vorteil: Sie ermöglicht es, die Getreideproduktion durch das sogenannte Doppelkultursystem zu steigern, ohne die bestehenden Ackerflächen zu überlasten.





In Nordkorea, wo es einen chronischen Mangel an Reis gibt, ist die Förderung des Konsums von Gerichten auf Mehlbasis keine neue Entwicklung. Schon der ehemalige Machthaber Kim Jong-il erwähnte Jajangmyeon während seiner Inspektion einer Kartoffelregion im Jahr 2000. Damals wies er an, sich nicht nur auf den Kartoffelanbau zu konzentrieren, sondern auch Weizen und Gerste anzubauen, damit die Menschen viel Jajangmyeon essen können. Seit 2021 verfolgt Nordkorea aktiv eine Politik der Weizenförderung.





In seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung im Jahr 2021 ordnete Kim Jong-un eine Steigerung der Mehlproduktion an, um die Ernährung der Menschen zu verbessern. Seitdem erweitert Nordkorea den Weizenanbau landesweit durch Umschichtung von Feldfrüchten. Auch Anlagen von Weizenverarbeitungsbetrieben werden in Großstädten im ganzen Land, wie Hamhung, Wonsan, Sinuiju und Nampo, erweitert. Nordkorea wirbt nun seit fünf Jahren für den Weizenanbau. Wir können uns fragen, ob die Auswirkungen der Politik allmählich sichtbar werden.





In der Tat gab es einige Erfolge. Beim Weizenanbau hatte Kim Jong-un eine mehr als doppelte Steigerung angeordnet. Damals lag die jährliche Produktion von Weizen und Gerste bei unter 200.000 Tonnen, was nicht wenig ist. Wenn man bedenkt, dass die gesamte nordkoreanische Bevölkerung etwa 10.000 Tonnen Lebensmittel pro Tag konsumiert, reichen 200.000 Tonnen aus, um sie 20 Tage lang zu ernähren. Diese Zahlen sind in jüngster Zeit auf fast 300.000 Tonnen gestiegen. Es ist also noch keine Verdopplung, aber es nähert sich diesem Ziel.





Nach Schätzungen der südkoreanischen Verwaltung für ländliche Entwicklung (Rural Development Administration) über die nordkoreanische Nahrungspflanzenproduktion 2024 erreichte Nordkoreas Weizen- und Gerstenproduktion im letzten Jahr 280.000 Tonnen. Das ist eine Steigerung von 60.000 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr.





Die offizielle Parteizeitung Rodong Sinmun berichtete ebenfalls über eine reiche Weizenernte in diesem Jahr und betonte, dies sei ein Ergebnis der neuen Landwirtschaftspolitik der Partei. Der Grund für Nordkoreas Steigerung der Weizenproduktion sei die Bekämpfung seines Nahrungsmittelproblems. Es ziele darauf ab, durch Änderung von Essgewohnheiten und Verwendung anderer Nahrungspflanzen chronische Nahrungsmittelengpässe zu überwinden.





Nordkoreanern zufolge behaupten die nordkoreanischen Behörden, dass ihre Förderung des Weizens zur Linderung der Nahrungsmittelengpässe beitrage.





Reis ist das Grundnahrungsmittel in Nordkorea, ähnlich wie in Südkorea. Engpässe werden typischerweise durch Mais und Kartoffeln ausgeglichen. Während Mais einen hohen Ertrag pro Flächeneinheit bietet, erschöpft wiederholter Anbau die Bodenfruchtbarkeit schnell. In Nordkorea sind Düngemittelimporte durch internationale Sanktionen und Grenzschließungen stark behindert.





Andererseits benötigt Weizen weniger Dünger als Mais. Außerdem ermöglicht er als Winterfrucht das Doppelkultursystem. Deshalb wachsen die Erwartungen an den Weizenanbau. Aber die entscheidende Frage bleibt: Wird das Problem des Nahrungsmittelmangels wie erwartet gelöst?





Die Nahrungsmittelkrise kann nicht gelöst werden. Sie wäre dann gelöst, wenn die Menschen genug Lebensmittel für ihre Ernährungsbedürfnisse und persönlichen Vorlieben haben. Internationale Organisationen und Experten schätzen im Allgemeinen, dass Nordkorea jährlich ein Getreidedefizit von fast einer Million Tonnen aufweist.





Laut Umfragen internationaler Organisationen erreicht der Prozentsatz der nordkoreanischen Bevölkerung, der mit seiner Nahrungsaufnahme zufrieden ist, nicht einmal die Hälfte. Der Rest kämpft immer wieder gegen Hunger und wünscht sich, mehr essen zu können. Angesichts der Tatsache, dass solche Personen mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, bleibt Nordkoreas Nahrungsmittelselbstversorgung vorerst ein fernes Ziel.





Im März stufte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Nordkorea zum 19. Mal in Folge als ein Land ein, das externe Nahrungsmittelhilfe benötigt. Entgegen andersartiger Behauptungen Nordkoreas ist die allgemeine Einschätzung der internationalen Gemeinschaft, dass die gesamte Ernährungssituation im Land bei Weitem nicht ausreichend ist.





Tatsächlich schickte Nordkorea letzten Monat sogar eine Landwirtschaftsdelegation nach Russland, was als Versuch interpretiert wird, durch Zusammenarbeit mit Russland im Agrarsektor Lösungen für die Nahrungsmittelprobleme zu erkunden. Im April und Mai 2023 lieferte Russland Mehl aus seiner Region Kuzbass nach Nordkorea. Nordkorea betont den reichen Nährwert dieses importierten Mehls und verbreitet aktiv verschiedene Rezepte für seine Verwendung.





Der Grund, warum Nordkorea Jajangmyeon in jüngster Zeit in seinen staatlichen Medien vorgestellt hat, ist eng mit den Bemühungen um Ernährungsvielfalt verbunden. Nun stellt sich die Frage, ob der Hype um Jajangmyeon Nordkoreas Essgewohnheiten wirklich verändern kann.





Sobald die Leute einen Geschmack für Jajangmyeon entwickeln, ist es sehr wahrscheinlich, dass es kontinuierlich nachgefragt wird, hauptsächlich weil es vergleichsweise günstiger ist als Reis. Es wird jedoch voraussichtlich eher ein Ergänzungsgericht als ein Grundnahrungsmittel sein. Anstatt die gesamten Ernährungsgewohnheiten grundlegend zu verändern, wird es vermutlich das Spektrum der bevorzugten Lebensmittel erweitern. Doch über die Einwohner in den Provinzgebieten heißt es, dass sie Jajangmyeon noch nie gesehen haben und auch nicht wissen, wie es schmeckt. Daher könnte es noch zu früh sein, dass es sich landesweit verbreitet.





Nordkorea hat konsequent eine Politik zur Förderung von Gerichten auf Mehlbasis verfolgt, um seine chronischen Nahrungsmittelengpässe auszugleichen. Jajangmyeon entwickelt sich zu einem beliebten Gericht, da der Weizenanbau gefördert wird, um die Ernährungsunsicherheit zu lindern und die Essgewohnheiten zu verbessern. Derzeit wird Jajangmyeon immer noch eher als Ergänzung denn als Grundnahrungsmittel wahrgenommen. Es bleibt abzuwarten, ob es eine so große Popularität erlangen kann wie in Südkorea und den nordkoreanischen Speiseplan grundlegend verändern wird.