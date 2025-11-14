Eine koreanische Version von „Amazing Grace“ und die Schamanin Kim Yu-gam

John Henry Newton wurde 1725 in London geboren und trat zunächst in die Fußstapfen seines Vaters, der Seefahrer war. Wer damals als Seefahrer gutes Geld verdienen wollte, der wurde Sklavenhändler. So tat es auch John Newton, bis er in einen schweren Sturm geriet. Im Rollen der Wellen blieb ihm nichts anderes übrig, als zu beten. Seine Gebete wurden wohl erhört, denn er überlebte und wandte sich von da an der Religion zu. Er wurde ein Priester der anglikanischen Kirche und ist heute als Verfasser des Liedes „Amazing Grace“ bekannt.





Mit den folgenden Zeilen aus dem Lied blickte er reuevoll auf seine Zeit als Sklavenhändler zurück.





Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang,

Die einen armen Sünder wie mich errettete!

Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden,

War blind, aber nun sehe ich.





„Amazing Grace“ wurde von Lee Seul-gi auch auf der traditionellen koreanischen Zither Gayageum interpretiert.





Diese Woche sprechen wir über Kim Yu-gam김유감, die als Praktizierende des immateriellen koreanischen Kulturerbes des Seoul Saenamgut서울 새남굿 anerkannt war. Der Seoul Saenamgut ist ein schamanistisches Ritual, mit dem die Verstorbenen ins Jenseits geleitet werden. Er zeichnet sich durch einen großen Detailreichtum aus, ist sehr farbenfroh und wunderschön anzusehen.





In Korea gibt es traditionell zwei Arten von Schamaninnen. Nördlich von Seoul herrschten die sogenannten Gangsin Mudang강신무당 vor, die von Geistern besessen wurden und daraufhin schamanische Priesterinnen wurden. Südlich von Seoul wurde die Berufung zur Schamanin dagegen in Familien von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Schamaninnen wurden Seseup Mudang세숩무당 genannt. Kim Yu-gam stammte nicht aus einer Schamanenfamilie, doch ihre Mutter war ebenfalls Schamanin. Als Kim Yu-gam sechs Jahre alt war, soll beim Spielen vor den Augen ihrer Mutter ein Geist in sie gefahren sein. Mit neun Jahren wurde sie dann offiziell in die Reihe der Schamaninnen aufgenommen und lernte von ihrer Mutter das Handwerk.





Kim Yu-gam war mit einer wunderschönen Stimme gesegnet und gewann 1937 im Alter von nur 13 Jahren einen nationalen Wettbewerb für Volksmusik. Zeit ihres Lebens setzte sie sich für die Bewahrung und Vermittlung der schamanischen Riten der Region Seoul ein. Als der Seoul Saenamgut 1996 als immaterielles koreanisches Kulturerbe anerkannt wurde, wurde sie daher zur ersten offiziell anerkannten Praktizierenden des Rituals ernannt.





Besonders gut sang sie das Lied „Daegam Taryeong대감타령“, ein schamanisches Lied aus der Region Seoul. Bei Ritualen in und um Seoul tauchen viele Götter auf, die auf Koreanisch Daegam대감 genannt werden. Sie verlangen viel und sind sehr launisch, aber wenn man sie gut bewirtet, sollen sie einem dem Volksglauben nach reichlich Glück bescheren.





Viele Menschen denken, die Zither Gayageum가야금 wurde von einem Musiker namens Ureuk우륵 erfunden. Tatsächlich schuf jedoch König Gasil가실 von Gaya das Instrument und beauftragte Ureuk nur damit, Musik dafür zu komponieren. Nach dem Fall von Gaya flüchtete Ureuk mit der Gayageum nach Silla, und danach blieb das Instrument über mehr als 1000 Jahre unverändert. Diese klassische Gayageum wird auf Koreanisch entweder Jeongak Gayageum정악가야금 oder Beop Gayageum법가야금 genannt.





Gegen Ende der Joseon-Ära wurde dann zunächst die Sanjo Gayageum산조가야금 geschaffen. Mit ihrem kleineren Klangkörper und den dünneren Saiten, die enger beieinanderliegen, konnte man mit ihr schnellere und virtuosere Stücke spielen. Der Einfluss der westlichen Kultur brachte verschiedene andere Varianten der Gayageum hervor: solche mit 13 bis 25 Saiten und mit Saiten aus Metall oder synthetischen Materialien statt aus Seide. Eine Cheol Gayageum철가야금 ist eine Gayageum mit Metallsaiten. Kim Yeong-jae김영재 spielt auf einer solchen ein improvisiertes Sanjo.





Musik