PLAVE erreichen Platz eins der Billboard Korea Hot 100

2025-12-19

Unterwegs mit Musik

ⓒ VLAST
Die virtuelle Idolgruppe PLAVE hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Laut Billboard Korea belegte die Gruppe mit dem Song „BBUU!“ aus ihrem zweiten Single Album „PLBBUU“ den ersten Platz der neu eingeführten Billboard Korea Hot 100. Die Platzierung basiert auf den Daten vom 5. bis 11. Dezember.

Auch weitere Lieder des Albums erzielten hohe Chartpositionen. Der Song „Bongseong-a“ erreichte Platz fünf, während „Island“ und „12:32 (A to T)“ ebenfalls in den Top Ten vertreten waren. Damit unterstreicht PLAVE sowohl ihre musikalische Leistung als auch die starke Unterstützung ihrer Fangemeinde.

Zusätzlich gelang „BBUU!“ der Einstieg in die Billboard Global 200 auf Platz 170. Dies zeigt, dass die Gruppe auch auf internationalen Musikplattformen zunehmend wahrgenommen wird.

Die Billboard Korea Hot 100 bildet die in Südkorea beliebtesten Songs ab. Grundlage sind offizielle Streamingzahlen und digitale Verkaufsstatistiken führender nationaler und internationaler Plattformen.

PLAVE schloss kürzlich ihre erste Asientour ab. Mit dem Encore Konzert im Gocheok Sky Dome in Seoul beendete die Gruppe ihre Tour vor großem Publikum.
