Taemin tritt beim Global Spin Live des Grammy Museums auf

SHINee Mitglied und Solokünstler Taemin wird im kommenden Jahr im Grammy Museum in den USA auftreten. Wie das Grammy Museum am 17. Dezember mitteilte, nimmt Taemin am 20. Januar an der Veranstaltungsreihe Global Spin Live teil.





Global Spin Live ist ein Live Talk- und Performance-Format des Grammy Museums, das internationale Künstler in den Mittelpunkt stellt. Das Museum beschreibt Taemin als Künstler, der für seine präzisen und zugleich flexiblen Tanzschritte bekannt ist und als Sänger und Performer ein breites künstlerisches Spektrum beherrscht. Im Rahmen der Veranstaltung wird Taemin über seine jüngsten Veröffentlichungen sowie über seine bisherige Karriere sprechen und zudem eine besondere Live Performance präsentieren.





Bereits zuvor machte Taemin mit einem Auftritt in der US-Talkshow „The Kelly Clarkson Show“ auf sich aufmerksam und hinterließ dort einen starken Eindruck. Entsprechend groß ist das Interesse an seinem Auftritt im Grammy Museum.





Vor Global Spin Live gibt Taemin am 16. Januar ein Konzert in Las Vegas. Die Show war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Im April wird Taemin zudem als einziger männlicher K Pop Solokünstler beim Coachella Festival auftreten. Seine Aktivitäten setzt er Ende Januar mit dem Abschluss seiner Japan Arena Tour in Hyogo fort.