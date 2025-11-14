Teil 38: K-Klassik – Entwicklung zu einer globalen Marke

Die Stellung der K-Klassik Das Jahr 2025 war ein Jahr, in dem die internationale Stellung der koreanischen klassischen Musik weltweit bestätigt wurde. Der weltbekannte Dirigent Chung Myung-whun wurde als künftiger Musikdirektor der Mailänder Scala in Italien bestimmt, die als eines der drei bedeutendsten Opernhäuser der Welt gilt. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1778 ist er der erste Musikdirektor ostasiatischer Herkunft – ein symbolisches Ereignis, das zeigt, dass die K-Klassik in das Zentrum der globalen klassischen Musikwelt vorgedrungen ist. Darüber hinaus erhielt die Sopranistin Jo Sumi Frankreichs höchsten Kulturorden, den Rang eines Commandeur, und bestätigte damit erneut das internationale Ansehen des koreanischen Gesangs.





Dirigent Chung Myung-whun bei einem Konzert mit dem KBS-Sinfonieorchester (links), Sopranistin Jo Sumi (rechts)

ⓒ KBS

Die Geschichte der K-Klassik Die eigentliche Geschichte der koreanischen klassischen Musik begann mit den Meistern der ersten Generation, die in den 1960er-Jahren auf die Weltbühne traten. Der Pianist Paik Kun-woo war vor allem in New York und Paris aktiv und erlangte mit seinen tiefgründigen Interpretationen große Aufmerksamkeit. Der Komponist Isang Yun baute sich mit seiner eigenständigen zeitgenössischen Musik internationales Renommee auf. Das „Chung-Trio“, bestehend aus der Geigerin Chung Kyung-wha, der Cellistin Chung Myung-wha und dem Pianisten – und mittlerweile Dirigenten – Chung Myung-whun, prägte auf internationalen Bühnen nachhaltig das Bild koreanischer Musiker und legte damit das Fundament der K-Klassik.





KBS-Sinfonieorchester

ⓒ KBS

Der eigentliche Beginn der Ära der K-Klassik Mit dem Eintritt in die 2000er-Jahre rückten junge koreanische Musiker zunehmend ins internationale Rampenlicht, indem sie bei renommierten Wettbewerben herausragende Ergebnisse erzielten. Besonders im Jahr 2015 sorgte Cho Seong-jin für Aufsehen, als er als erster Koreaner den Chopin-Wettbewerb gewann. Im Jahr 2022 erzielte Lim Yunchan mit seinem Sieg als jüngster Gewinner in der Geschichte des Van-Cliburn-Wettbewerbs große Resonanz und eröffnete neue Perspektiven für die klassische Musik in Korea.





Pianist Cho Seong-jin, Gewinner des Chopin-Wettbewerbs 2015 (links),

Pianist Lim Yunchan, Gewinner des Van-Cliburn-Wettbewerbs 2022 (rechts)

Warum K-Klassik? Experten bewerten das Wachstum der K-Klassik als Ergebnis eines systematischen Talentscoutings, eines leistungsfähigen Ausbildungssystems – etwa an der Korea National University of Arts – sowie eines Umfelds, das umfangreiche Bühnenerfahrung ermöglicht. In jüngster Zeit wurden zudem Aufnahmen koreanischer Musiker für internationale Klassikpreise nominiert. K-Klassik ist längst kein vorübergehender Hype mehr, sondern hat sich als eine der tragenden Säulen der internationalen klassischen Musikszene etabliert.



