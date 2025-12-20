EXO bringen neuen Wintersong heraus

ⓒ SM Entertainment

Die Gruppe EXO wird stets erwähnt, wenn der Winter anbricht und der erste Schnee fällt. Denn das Lied „First Snow“ passt immer wieder perfekt in diese Jahreszeit. Nun haben die Sänger einen weiteren Wintersong herausgegeben, sehr zur Freude der Fans natürlich.

Am 12. Dezember wurde auf dem offiziellen Kanal von EXO ein Teaser-Video hochgeladen und das erregte gleich das Interesse der Fans. Am 14. Dezember wurde dann das ganze Musikvideo des neuen Songs „I’m Home“ gezeigt. Es ist eine Pop-Ballade mit gefühlvollen Klavierklängen. Man will mit den Liebsten glücklich zusammensein. Im Lied hofft man, dass diese Momente ewig dauern würden. Das Lied wird im achten regulären Album „REVERXE“ enthalten sein, das im ersten Quartal nächsten Jahres auf den Markt kommen wird.

EXO haben bisher vier Winteralben herausgegeben und sind damit bei den Fans gut angekommen. Daher wird die Gruppe auch als „Winter-Gruppe“ bezeichnet. Beim Fantreffen wollen EXO das Lied dann auch selbst vor den Fans vortragen.