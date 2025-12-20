LE SSERAFIM erreichen mit „Spaghetti“ 100 Mio Streamings

ⓒ SOURCE MUSIC

Das Lied „Spagehtti“ (feat. j-hope) von der Girlgroup LE SSERAFIM wurde bei Spotify über 100 Millionen Mal gehört und das in einer sehr kurzen Zeit. Für die Gruppe ist es ein Rekord, innerhalb von nur etwa sieben Wochen diese Abrufzahl erreicht zu haben. Das Lied wurde am 24. Oktober herausgegeben.

Der Refrain dieses Songs ist eingängig und man hat viel Spaß dabei, die lustigen Mimiken im Musikvideo zu sehen. Fans weltweit sind sich einig, dass besonders das Musikvideo gelungen sei. Die Statistiken belegen aber, dass es auch zum Hören beliebt ist.

LE SSERAFIM haben mit diesem Lied viele Erfolge erzielen können. Sie stiegen sowohl in die Billboard Hot 100, als auch in die britischen Official Single Top 100 ein.

Von LE SSERAFIM gibt es nun insgesamt 16 Songs, die über 100 Millionen Abrufe erreicht haben. Zum Jahresende haben die Sängerinnen ein volles Programm. Sie werden in Korea, Amerika und Japan bei verschiedenen Musikfestivals und Preisverleihungen auftreten.