Cortis führen drei Wochen in Folge K-Pop Radar an

Die Boyband Cortis ist auch in dieser Woche auf den ersten Platz der Weekly Fandom Charts von K-Pop Radar gekommen. Sie halten sich schon drei Wochen in Folge auf diesem Platz. Mit dem Lied „FaSHioN“ aus ihrem Debütalbum sind sie vor drei Wochen auf den Spitzenplatz gekommen und die Beliebtheit will einfach nicht nachlassen.

Das Musikvideo zu diesem Lied wurde schon über 2,5 Millionen Mal gesehen und auch die Zahl der Abonnenten von Cortis bei Spotify ist um 155.000 Follower gestiegen. Auch auf anderen sozialen Medien haben die Jungs mehr Follower bekommen.

K-Pop Radar findet es erstaunlich, dass Cortis erst im August debütiert haben, aber schon bei den Weekly Fandom Charts an der Spitze stehen. Damit habe die Band bewiesen, dass sie bereits fest in der Musikwelt Fuß gefasst hat.