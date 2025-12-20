Zum Menü Zum Inhalt

Korean
LUCY will zusammen mit Orchester auftreten

2025-12-20

Unterwegs mit Musik

ⓒ Daehong
Die Band LUCY will zu Jahresende ein besonderes Konzert veranstalten. Im Dezember wurden sie zu verschiedenen Festivals eingeladen, die perfekte Gelegenheit, um ihre Musik vorzustellen. 
Nun haben sie bekannt gegeben, dass sie erst einmal am 25. Dezember mit der Gruppe n.Flying ein gemeinsames Konzert veranstalten wollen. Zwei Tage später werden sie dann wieder auf der Bühne stehen und mit den Fans feiern. Am 29. und 30. Dezember wollen sie gemeinsam mit einem Orchester ein Konzert geben. Ein 48-köpfiges Orchester wird die Begleitung übernehmen und damit für ein Highlight zum Jahresende sorgen. Die Fans sind schon sehr gespannt.
