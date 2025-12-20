NMIXX’ “Spinnin’ on it” unter den besten K-Pop-Songs 2025

ⓒ JYP Entertainment

Das britische Musikmagazin NME hat am 10. Dezember die 25 besten K-Pop-Songs des Jahres 2025 veröffentlicht. Demnach steht das Lied „Spinnin‘ on it” von NMIXX auf dem ersten Platz. Es zählte zum ersten regulären Album der Girlgroup. Außerdem ist „High Horse“ vom vierten Minialbum auf Platz sieben zu finden.

NME kommentierte, dass NMIXX mit dem Album „Blue Valentine“ ihren Karriere-Höhepunkt erreicht hätten. Besonders das Lied „Spinnin‘ on it” lasse die Besonderheit und die Attraktivität der Gruppe gut erkennen. Auch wenn die Sängerinnen im Lied meinen, dass sie vom Thema Liebe die Nase gestrichen voll haben, so erlaube es aber auch, noch tiefer in die Musik von NMIXX einzutauchen.

Zu “High Horse” wurde gesagt, dass es den Musikstil der Gruppe besonders gut zum Ausdruck bringen würde.

NMIXX befinden sich derzeit auf einer Welttournee. Begonnen wurde diese am 29. und 30. November in Incheon. Ab März nächsten Jahres wollen sie dann Europa und Nordamerika besuchen.