John Park beendet erstes Solokonzert seit acht Jahren

Der Sänger John Park hat sein erstes Solokonzert seit acht Jahren erfolgreich abgeschlossen. Vom 19. bis 21. Dezember trat er in der Samsung Hall der Ewha Womans University in Seoul auf und traf dort auf seine Fans. Die Konzertreihe mit dem Titel „Like a Dream“ war seine erste eigene Show seit 2017 und bereits kurz nach dem Beginn des Kartenvorverkaufs war es vollständig ausverkauft.





Ohne Gastauftritte oder aufwendige Effekte präsentierte John Park ein rund 120 Minuten langes Programm, begleitet von einer Live-Band. Die Setlist umfasste unter anderem die Songs „BLUFF“, „Places“, „This Ain’t It“ und „Thought of You“ und zeichnete seinen musikalischen Weg nach. Für die Weihnachtszeit hatte John Park zudem ein Carol Medley vorbereitet und spielte mehrere Stücke selbst am Klavier.





Während des Konzerts wandte sich der Sänger mehrfach direkt an das Publikum und bedankte sich für die lange Geduld. Er kündigte an, künftig wieder regelmäßiger aufzutreten und insbesondere zur Weihnachtszeit Konzerte geben zu wollen.





Mit dem emotionalen Finale des Songs „Like a Dream“ endete sein Konzert. Es unterstrich noch einmal John Parks Stärke als Live-Künstler.