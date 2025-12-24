DAY6 erreichen 100 Millionen Views mit „You Were Beautiful“

ⓒ JYP Entertainment

Die Band DAY6 hat einen weiteren Höhepunkt in ihrer Karriere erreicht. Wie JYP Entertainment mitteilte, überschritt das Musikvideo zu „You Were Beautiful“ kürzlich die Marke von 100 Millionen Aufrufen auf YouTube. Es handelt sich um das erste Musikvideo der Gruppe, das diese Zahl erreicht hat.





Der Song erschien am 6. Februar 2017 und war einer der Songs des Albums „Every DAY6 February“. In „You Were Beautiful“ wird auf eine vergangene Beziehung zurückgeblickt, die gemeinsamen Erinnerungen werden als wertvoll und schön beschrieben. Der Song wird bis heute oft gehört und belegte im Jahr 2024 Platz sieben der Melon Jahrescharts. Seit Januar 2025 ist der Song zudem in den Melon Top 100 vertreten.





Auch das Musikvideo trug zum langfristigen Erfolg bei. Die ruhige Inszenierung, die emotionale Geschichte und filmische Bilder unterstützten die Wirkung des Songs und führten zu konstant steigenden Abrufzahlen.





Im Jahr ihres zehnjährigen Jubiläums zeigten sich DAY6 besonders aktiv. Neben mehreren Veröffentlichungen veranstaltete die Band im Dezember ein Sonderkonzert in Seoul. Im Januar setzen DAY6 ihre Jubiläumstour mit Auftritten in Hongkong, Manila und Kuala Lumpur fort.