Yoon Mirae meldet sich mit Single zurück

Die Sängerin Yoon Mirae feiert mit neuer Musik ein überraschendes Winter-Comeback. Wie ihre Agentur Feel Ghood Music am 23. Dezember bekanntgab, veröffentlichte sie am selben Tag um 18 Uhr die digitale Single „Breath“ auf den gängigen Musikplattformen.





Dabei handelt es sich um einen akustischen R&B-Song. Mit einem schlichten Arrangement und ruhiger Atmosphäre fängt Yoon Mirae winterliche Gefühle auf zurückhaltende Weise ein. Der Song ist minimalistisch gehalten und verzichtet weitgehend auf zusätzliche Instrumente. Stattdessen steht die emotionale Wirkung der Stimme im Mittelpunkt.





„Breath“ wird hauptsächlich von Gitarrenklängen getragen. Auf Schlagzeug und komplexe Arrangements wird verzichtet, wodurch ihre feine Stimmführung und kontrollierte Dynamik besonders zur Geltung kommen.





Auch der Text zeichnet sich durch Zurückhaltung aus. Alltägliche Bilder wie kalte Hände in den Taschen oder kalt gewordener Kaffee beschreiben Erinnerungen und Gefühle nach einer Trennung. Yoon Mirae arbeitete bei Text und Komposition gemeinsam mit Tiger JK, was dem Song zusätzliche Tiefe verleiht.





Mit „Breath“ zeigt Yoon Mirae eine weitere Facette ihres musikalischen Spektrums und kündigt zugleich weitere Aktivitäten für das kommende Jahr an.