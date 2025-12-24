CNBLUE stellen Konzeptfilm zu neuem Album vor

ⓒ FNC Entertainment

Die Band CNBLUE hat am 22. Dezember einen Konzeptfilm zu ihrem kommenden Album veröffentlicht und damit die Erwartungen an ihr Comeback erhöht.





Der Konzeptfilm zeigt die drei Mitglieder, die zunächst getrennt voneinander ihre Instrumente spielen. Dies entwickelt sich schließlich zu einem gemeinsamen Auftritt. Mit dem Schriftzug „LOCKED AND LOADED“ beginnen sie als Band zu spielen und verdeutlichen ihren Zusammenhalt. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe, die stärker geworden ist und bereit ist, einen neuen Abschnitt einzuleiten. Der Titel des Videos „MY NAME ______.“ lässt offen, welche Themen das neue Album aufgreifen wird.





CNBLUE kehren im Januar nach rund einem Jahr und drei Monaten mit ihrem dritten Studioalbum „3LOGY“ zurück. Der Albumtitel steht für die drei Mitglieder, die jeweils eine eigene Achse bilden und gemeinsam ein ausgewogenes Ganzes schaffen.





Das Album erscheint am 7. Januar um 18 Uhr. Im Anschluss startet die Band eine neue Welttournee, die am 17. und 18. Januar in Seoul beginnt.