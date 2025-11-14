Der 24. Dezember in Nordkorea

Heute, am 24. Dezember, ist Heiligabend in Deutschland. Auch in Südkorea bereiten sich die Menschen auf Weihnachten vor. Die Straßen sind mit endlosen Lichterketten geschmückt, überall strahlen prächtige Weihnachtsbäume, viele Leute besorgen letzte Geschenke. Der Tag vor Weihnachten hat auch in Südkorea eine besondere Bedeutung. Doch wie wird dieser Tag in Nordkorea begangen? Heute werfen wir einen Blick auf den 24. Dezember in Nordkorea zusammen mit Lee Young jong, dem Direktor des Zentrums für Nordkorea-Studien am Forschungsinstitut für Strategie Koreas (Korea Research Institute for National Strategy).





Weihnachten ist ein christliches Fest zum Gedenken an die Geburt Jesu Christi. Es hat sich jedoch über seine religiöse Bedeutung hinaus zu einem weltweiten Fest der Liebe entwickelt, an dem Familien und Freunde zusammenkommen und feiern. Interessanterweise hat der 24. Dezember auch in Nordkorea eine spezielle Bedeutung.





In Nordkorea wird der 24. Dezember nicht als Heiligabend gefeiert. Stattdessen markiert er den Tag, an dem der ehemalige Machthaber Kim Jong-il zum Obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee ernannt wurde. Zusätzlich ist es der Geburtstag von Kim Jong-suk, der ersten Frau von Staatsgründer Kim Il-sung sowie der Großmutter von Kim Jong-un.





Kim Jong-il wurde 1991 auf einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei zum Obersten Befehlshaber ernannt. Das ist schon fast 35 Jahre her, doch in dieser Zeit wird auch Kim Jong-suk stark vergöttert – sie wird als Mitstreiterin im antijapanischen Guerillakampf gefeiert, als Unterstützerin von Kim Il-sungs Partisanen und als eine der sogenannten „Drei Generäle vom Berg Paektu“. Insofern wird der Heiligabend von diesen Gedenkfeiern gänzlich überschattet.





Der Oberste Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee ist die höchste Position im nordkoreanischen Militär. Daher markiert der 24. Dezember offiziell den Tag, an dem Kim Jong-il die faktische Kontrolle über das Militär übernahm.





Der 24. Dezember ist auch der Geburtstag von Kim Jong-suk, der leiblichen Mutter von Kim Jong-il und Großmutter von Kim Jong-un. An Kim Jong-suks Geburtstag legen die Nordkoreaner Blumen an ihren Statuen nieder und eine Schweigeminute ein. Staatliche Medien berichten ausführlich über ihre Taten und betonen oft ihren Geburtsort Osandok in Hoeryong in der Provinz Nord-Hamgyong.





Die nordkoreanischen Behörden berichten häufig aus Hoeryong und über Veranstaltungen im Zusammenhang mit Kim Jong-suk in Osandok. Als Außenstehender kann man sich über das Ausmaß dieser Verehrung wundern, doch Kims Geburtsort hat große Bedeutung in Nordkorea. Laut Berichten der Parteizeitung Rodong Sinmun gilt Osandok als eine revolutionäre historische Stätte und wird als ein Ort verehrt, an dem die Genossin Kim in ihrer Kindheit ihre tiefen antijapanischen, patriotischen Ideale entwickelte, während sie wilde Kräuter sammelte und Getreide erntete.





Dort steht auch eine Statue von ihr. Sie wird mit einem goldenen Ring an der linken Hand dargestellt – ein Geschenk von Kim Il-sung – und hält Azaleen. Die Azaleen selbst haben symbolische Bedeutung: Zwölf Zweige und 24 Knospen stehen für ihren Geburtstag am 24. Dezember. Zudem symbolisieren die 216 Blütenblätter das Geburtsdatum von Kim Jong-il, den 16. Februar (2.16.).





In Hoeryong in der Provinz Nord-Hamgyong, wo Kim Jong-suk geboren wurde und ihre Kindheit verbrachte, errichtete Nordkorea eine sogenannte revolutionäre historische Stätte, um an ihr revolutionäres Leben und ihre Leistungen zu erinnern.





Kim Jong-suk ist eine Identifikationsfigur. Sie wird offiziell als Idol verehrt und von der nordkoreanischen Bevölkerung als „Mutter“ bezeichnet.





Kim Il-sung begründete das nordkoreanische Regime, das bereits seit 80 Jahren als erbliche Thronfolge besteht. Mit Kim Il-sung als Landesvater und Architekt des Staates wurde eine umfassende Idealisierung der Familie Kim notwendig. Dies führte zur Verherrlichung von Kim Jong-suk als weibliche Kriegerin an der Seite ihres Mannes. Kim Il-sung, seine Frau Kim Jong-suk und ihr Sohn Kim Jong-il werden als die „Drei Generäle vom Berg Paektu“ gepriesen.





Diese Kampagne der Verherrlichung als Idol erstreckt sich auf Namen von Orten und Institutionen. Zum Beispiel wurde der Landkreis Kimjongsuk in der Provinz Ryanggang geschaffen. Ebenso tragen eine Seidenspinnerei in Pjöngjang sowie ein Lehrerbildungskolleg ihren Namen. Sogar in Peru wurde Berichten zufolge eine Bibliothek nach ihr benannt, wobei es sich wohl eher um einen bescheidenen Lesesaal handelt.





Kim Jong-suk, die im Zentrum der nordkoreanischen Verehrungspolitik steht, wurde am 24. Dezember 1917 geboren. In den 1930er Jahren beteiligte sie sich an antijapanischen Guerillaaktionen und soll mehrfach ihr Leben riskiert haben, um Kim Il-sung in Gefahrensituationen zu schützen.





Ein nordkoreanischer Film mit dem Titel Ufer des Tumen-Flusses, der in den 2000er Jahren zum Geburtstag von Kim Jong-suk produziert wurde, hebt ihr Bild als „weiblicher General“ vom Paekdu-Berg“ hervor. Neben Kim Il-sung und Kim Jong-il wurde Kim Jong-suk der Titel „Unsterbliche Heldin“ verliehen.





Aber warum verehrt Nordkorea gerade diese Frau, die selbst keine oberste Anführerin war?





Kim Jong-il verlor seine Mutter Kim Jong-suk im zarten Alter von sieben Jahren. Er wuchs danach unter der Obhut seiner Stiefmutter Kim Song-ae auf. Es ist bekannt, dass Kim Song-ae mit der Unterstützung von Kim Il-sung zeitweise erheblichen politischen Einfluss besaß, etwa als mächtige Vorsitzende der Koreanischen Demokratischen Frauenunion. Dies löste bei Kim Jong-il wahrscheinlich ziemlichen Missmut aus.





Als Kim Jong-il in den 1960er und 70er Jahren seine Position als Nachfolger festigte, marginalisierte er Kim Song-ae und ihre Kinder, darunter Kim Pyong-il, systematisch als „Seitenlinien“, die von der politischen Hauptlinie getrennt werden mussten. Daraufhin wurde Kim Song-ae in die Abgeschiedenheit gezwungen, ihre öffentliche Präsenz verschwand nahezu vollständig.





Kim Pyong-il, der Halbbruder von Kim Jong-il und Sohn von Kim Song-ae, wurde 1981 als Militärattaché nach Jugoslawien entsandt. Anschließend diente er als Botschafter in Ungarn, Bulgarien, Finnland, Polen und der Tschechischen Republik, bevor er 2019 endgültig nach Pjöngjang zurückkehrte. Er verbrachte also 38 lange Jahre im Ausland, faktisch im Exil. Man vermutet, dass dieser strategische Schritt auf Kim Jong-ils tiefe Besorgnis über eine mögliche Machtbeteiligung seines Halbbruders oder anderer Mitglieder von Kim Song-aes Familie zurückzuführen war.





Kim Jong-il wurde 1942 geboren, doch Kim Jong-suk starb bereits 1949 und ließ ihren Sohn jung zurück. Während seine Stiefmutter Kim Song-ae an Einfluss gewann, kämpfte auch Kim Jong-il um die Macht. In den 1960er und 70er Jahren, inmitten seines Machtkampfes gegen seine Stiefmutter und Halbgeschwister, verbreitete er die Theorie von Hauptlinie versus Nebenlinie. Diese Theorie besagte, dass die revolutionären Errungenschaften des Führers über die Hauptlinie und nicht über Seitenlinien vererbt werden müssten. Kim Jong-il wurde zum Nachfolger, indem er die Logik vertrat, dass die Macht eines Vaters an die Kinder seiner ersten Frau weitergegeben werden sollte. Einmal fest etabliert als der nächste Führer, glorifizierte er seine Mutter als Vorbild für nordkoreanische Frauen.





Interessanterweise fördert auch der aktuelle Machthaber Kim Jong-un die Verehrung seiner Großmutter Kim Jong-suk.





Kim Jong-un übernahm die Führung 2012 im Alter von 27 oder 28 Jahren. Da er sich vielleicht unerfahren fühlte und befürchtete, von hochrangigen Funktionären der Arbeiterpartei und des Militärs missachtet zu werden, entschied er sich, eher auf das Charisma seines Großvaters Kim Il-sung zu setzen als auf das seines Vaters. Dies führte naturgemäß zur Erhöhung seiner Großmutter Kim Jong-suk.





Zudem gibt es ein verborgenes Geheimnis um seine leibliche Mutter, Ko Yong-hui. Ko war eine in Osaka in Japan geborene Koreanerin, deren Familie mütterlicherseits von der südkoreanischen Insel Jeju stammte. Diese Herkunft kompliziert das Narrativ der „reinen Paektu-Blutlinie“. Da Nordkorea Japan und Südkorea als Feindbilder propagiert, kann die Herkunft seiner Mutter nicht offenbart werden. Daher bleibt wohl keine Alternative, als Kim Il-sung und Kim Jong-suk als Teil der „Drei Generäle vom Berg Paekdu“ zu fördern.





Kim Jong-un erschien offiziell im Rahmen der Delegiertenkonferenz der Arbeiterpartei im Jahr 2010 auf der politischen Bühne. Er beschleunigte seine Machtübernahme am 30. Dezember 2011, nur gut zehn Tage nach dem Tod seines Vaters, als er zum Oberbefehlshaber des Militärs ernannt wurde. Nachdem er zuerst die Kontrolle über das Militär gesichert hatte, wurde Kim Jong-un zum Ersten Sekretär der Arbeiterpartei und zum Ersten Vorsitzenden der Nationalen Verteidigungskommission gewählt. Auf diese Weise konsolidierte er seinen Griff über das Militär, die Partei und die Regierung.





Jedoch wurde die politische Basis des jungen Führers als schwach wahrgenommen, was mit seiner kurzen Vorbereitungszeit auf die Nachfolge sowie seinem klaren Mangel an Regierungserfahrung zu tun hatte. Als Maßnahme dagegen übernahm Kim Jong-un das Bild seines Großvaters, um seine Legitimität zu festigen. Die Erhöhung seiner Großmutter Kim Jong-suk diente genau diesem selben Zweck. Und da seine leibliche Mutter Ko Yong-hui eine Korea-Japanerin war und nicht prominent hervorgehoben werden konnte, verehrte Kim Jong-un stattdessen seine Großmutter, wodurch die „Wurzeln der Paekdu-Blutlinie“ unterstrichen wurden.





Aus diesen Gründen trägt der 24. Dezember in Nordkorea eine ganz andere Bedeutung als in anderen Ländern. Während Weihnachten weltweit als Fest der Liebe gefeiert wird, gibt es das in Nordkorea also einfach nicht?





Offiziell existiert Weihnachten in Nordkorea natürlich nicht, und es ist schwierig, irgendein öffentliches Bewusstsein darüber zu finden. In der Vergangenheit gab es Gerüchte über geheime Untergrundkirchen und Hausgottesdienste in Nordkorea mit handgeschriebenen Bibeln. Jedoch deklarierte Kim Il-sung Religionen jeder Art als Aberglauben und bezeichnete Religionen sogar als „Opium“. Natürlicherweise konnten unter einem solchen Regime Untergrundbewegungen nicht lange überdauern.





Ironischerweise gibt es jedoch zwei Kirchen in Nordkorea mit echten Pfarrern, wo südkoreanische christliche Gruppen sogar Gottesdienste abhielten. Diese können weitgehend als Propagandakirchen gesehen werden, etabliert für externe Zwecke, um ein Bild von Religionsfreiheit zu propagieren.





Nordkoreas Verfassung garantiert die Freiheit der Religion und des Glaubens. In der Praxis jedoch werden religiöse Aktivitäten strikt kontrolliert und wird Weihnachten nicht anerkannt. Denn in Nordkorea ist Religion ein Hindernis für die Aufrechterhaltung seines monolithischen ideologischen Systems.





Das bedeutet jedoch nicht, dass es überhaupt keine Kirchen in Nordkorea gibt. In Pjöngjang gibt es zwei protestantische Kirchen, die Bongsu-Kirche und Chilgol-Kirche. Jedoch bleibt die tatsächliche Anzahl der Kirchgänger ein Geheimnis, was zu der Spekulation führt, dass diese Kirchen weitgehend Propagandaeinrichtungen sind, um ein Bild von Religionsfreiheit gegenüber der Außenwelt zu zeigen.





Die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit, eine Bundesbehörde vom US-Kongress, stellte in ihrem Jahresbericht 2024 fest, dass die Situation der Religionsfreiheit in Nordkorea zu den schlechtesten auf der Welt zähle. Nun ist die Frage, ob Nordkoreaner jemals in der Lage sein werden, Weihnachten zu feiern, das globale Fest der Liebe.





Solch eine Situation ist schwer denkbar, solange das Kim Jong-un-Regime fortbesteht. Wenn nordkoreanische Überläufer gewaltsam aus Ländern wie China zurückgeführt werden, werden jene, die unter Verdacht stehen, vom Christentum „kontaminiert“ worden zu sein, am brutalsten behandelt. Etwa so, als ob sie mit dem südkoreanischen Geheimdienst in Kontakt ständen. Das Regime glaubt scheinbar, dass das System kollabiert, wenn das Christentum nach Nordkorea kommt.





Die einzigen „Götter“ in Nordkorea sind Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Jesus Christus als Gott anzuerkennen ist dort ein absolutes Tabu. Da Religion als ein krebsartiges Gebilde angesehen wird, kann man kaum erwarten, dass Nordkoreaner Weihnachten feiern und ihm irgendeine Bedeutung beimessen. Es sei denn, das Regime kommt zu einem Ende.





Im Jahr 2018 hat Nordkorea vor Weihnachten ein Video nach Südkorea geschickt. Es war das erste und einzige Mal, dass der dortige Rat der Religionisten ein Weihnachts-Grußvideo an den Süden schickte. Mit diesem historischen Präzedenzfall und der Hoffnung, dass der weihnachtliche Geist der Liebe und des Teilens sich nach Nordkorea ausbreitet, wünschen wir uns wahrhaftig einen Tag, an dem auch Nordkoreaner zusammen mit Menschen auf der ganzen Welt Weihnachten frei feiern können.