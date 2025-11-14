Das Fünftonsystem der traditionellen koreanischen Musik und die Musikerin Ji Seong-ja

Die traditionelle koreanische Musik gilt als Fünftonmusik. Nicht wenige Menschen denken daher, dass es tatsächlich nicht mehr als fünf Töne in der koreanischen Musik gibt. Das ist aber natürlich nicht so. Auch die koreanische Musik verfügt, genau wie die westliche Musik, über zwölf Töne. Zur Zeit des König Sejong세종 bemühte sich ein Gelehrter namens Park Yeon박연 sehr um die Katalogisierung der koreanischen Musik. Da unter den zwölf Tönen vor allem fünf Töne häufig benutzt wurden, wurde die Fünftonskala zum Standard.





Die Töne unterscheiden sich jedoch etwas von denen der westlichen Musik. Wer mit dem Klang nicht vertraut ist, denkt schnell, dass traditionelle koreanische Musik etwas schief klingt. Das liegt daran, dass die hiesigen Instrumente nicht nur wie ein Klavier die festgelegten Töne spielen können, sondern auch alles dazwischen. Bei Saiteninstrumenten werden dafür die Saiten ein bisschen gedrückt oder gezogen, bei Blasinstrumenten etwas stärker hineingeblasen oder der Körper etwas nach vorne gebeugt. Auch klassische westliche Musik wird heute so auf traditionellen koreanischen Instrumenten mit einer etwas anderen Klangfarbe gespielt. Ein Beispiel ist „Czardas“ von Vittorio Monti, das von Ahn Su-ryeon auf dem Streichinstrument Haegeum interpretiert wird.





Diese Woche sprechen wir über die Gayageum-Spielerin Ji Seong-ja지성자. Sie ist offizielle Praktizierende des Gayageum Sanjo가야금산조, einem immateriellen Kulturerbe der Provinz Jeollabuk-do. Auch ihre Mutter Seong Geum-yeon성금연 war schon Praktizierende des Kultuererbes Gayageum Sanjo; ihr Vater war Ji Yeong-hui지영희, der als Praktizierender des immateriellen Kulturerbes des Sinawi시나위 anerkannt war.





Ji Yeong-hui war ein herausragender Piri- und Haegeum-Spieler, trug aber auch viel zur Sammlung, Archivierung und Katalogisierung der koreanischen Volksmusik bei. Ji Seong-ja und ihre Geschwister wuchsen daher in einem Haus voller traditioneller Instrumente auf, die sie zu ihren Spielzeugen machten. Von klein auf begleitete Ji Seong-ja ihre Mutter zu Konzerten und trat auch mit ihr auf, und in der Oberschule hatte sie ihre ersten Soloauftritte. Bei einem Auftritt in Japan verliebte sie sich in ihren Dolmetscher, heiratete ihn und lies sich mit ihm in Japan nieder. In Korea geriet sie daraufhin in Vergessenheit, aber in Japan war sie äußerst aktiv. Sie kollaborierte mit japanischen Musikern und unterrichtete in Koreanischen Schulen oder koreanischen YMCA das Spiel auf der Gayageum.





Je länger sie aktiv war, desto mehr wollte Ji Seong-ja sich weiterbilden. Ihre Mutter lebte damals schon mit ihrem Mann auf Hawaii, und die veränderte Umgebung und das Alter hatten ihre Sanjo noch vielschichtiger werden lassen. Ji Seong-ja pendelte also zwischen Japan und Hawaii und lernte von ihrer Mutter deren Sanjo. In den 1990ern kehrte sie nach Korea zurück und ist seitdem hier aktiv.





Beompae범패 sind buddhistische Gesänge, die bei buddhistischen Ritualen von Mönchen gesungen werden. Sie unterscheiden sich von den Gebetsgesängen, die man bei Tempelbesuchen oft hören kann, und werden nur von speziell ausgebildeten Mönchen gesungen. Im „Samguk Yusa삼국유사“, den „Legenden der drei Königreiche“, werden die ersten Beompae im Jahr 700 nach Christus erwähnt. Aber wirklich verbreiten taten sie sich rund 100 Jahre später, als der Mönch Jingam진감 nach einem Studienaufenthalt in China nach Korea zurückkehrte und die Beompae von dort mitbrachte. Im Anschluss rissen sich die Menschen darum, von Jingam die Kunst der Beompae zu lernen. Ein Beompae-Lied trägt den Titel „Georyeongsan“. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Töne sehr langgezogen werden.





